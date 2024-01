4-You Consult viert zijn tiende verjaardag

Het boekhoudkantoor 4-You Consult, gevestigd in de Papebrugstraat, bestaat tien jaar. Dat werd gevierd met familie, vrienden en de eerste tien klanten van bij de prille start eind 2013. Het feest met een hapje en een drankje had in restaurant Chantilly aan de Noordlaan plaats.

Zaakvoerder Wim Verplancke (55) heeft in september 2016 iemand in dienst genomen die hij wel héél goed kent: zijn eigen dochter Sara (29), die accountancy-fiscaliteit heeft gestudeerd. Sindsdien runnen ze het kantoor met z’n tweeën. “Het klikt uitstekend tussen ons”, zegt Sara. “We kunnen goed samenwerken. Voor de klanten is dit een gunstige situatie: ze komen altijd bij een van ons beiden terecht. Ze komen dus nooit voor verrassingen te staan. En we kunnen kort op de bal spelen.”

“De kleinschaligheid is onze grote sterkte”, vult Wim aan. “We willen bewust ons klantenbestand op het huidige peil houden en niet laten groeien. Anders zouden we niet langer de kwaliteit kunnen bieden die we nastreven. Of we zouden een extra persoon in dienst moeten nemen en daar zijn we niet op uit. Het is belangrijk dat niemand die bij ons langskomt, zich een nummer voelt.”

4-You Consult focust op de eerste plaats op kleine kmo’s uit Torhout en dichte omgeving. “We zorgen voor de boekhouding, btw-aangiften, fiscaal advies, successieplanning, enzovoort”, vervolgt Wim. “We kunnen sterk op maat van de klant werken.”

Gestart na zwaar jaar

Toen Wim eind 2013 met zijn eigen kantoor startte, had hij, na zijn studies graduaat boekhouder, al 22 jaar ervaring in dienstverband opgedaan. “Ik wou op eigen benen staan. Gemakkelijk was de start op 30 december 2013 nochtans niet, want ik had zowat het zwaarste jaar uit mijn leven achter de rug. In januari 2013 was namelijk mijn broer Hans gestorven. Hij werd maar 43 jaar. Toch vond ik de kracht om 4-You Consult op de kaart te zetten. Dit met de steun van mijn ouders, kinderen, zus, schoonbroer en enkele vrienden. En zie: het tienjarige jubileum is intussen een feit.” (JS)