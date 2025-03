4 Example zet verhuur strandrolstoelen stop: “Blankenberge is voortaan de enige kuststad zónder”

Vzw 4 Example stopt met de verhuur van strandrolstoelen in Blankenberge. Dat deelt voorzitter Tarik Houbrechts vandaag mee op Facebook.

“Dankzij een geweldige groep vrijwilligers konden we met onze vzw velen gelukkig maken. Of het nu regende of stormde, er was altijd iemand paraat om te helpen. Het is bijzonder hoe we Blankenberge op de kaart hebben gezet: zelfs uit Zwitserland, Duitsland, Frankrijk en Luxemburg kwamen reservaties binnen. Helaas kwamen er ook uitdagingen op ons pad. Er bestond vaak een misverstand dat de stad ons financieel ondersteunde, terwijl dit niet het geval was. Daarnaast hebben we jarenlang gestreden voor een goed onderhouden, rolstoeltoegankelijk pad naar het strand, maar verbeteringen bleven uit. Wat misschien wel het meest pijn deed, was het gebrek aan erkenning vanuit een adviesgroep die juist zou moeten opkomen voor de belangen van minder mobiele mensen. De persoonlijke aanvallen vanuit deze hoek hebben hun sporen nagelaten”, klinkt het.

Woensdag werd het rolstoeltoegankelijk paviljoen aan de Van Praethelling volledig ontruimd. “Vandaag maken we alles schoon en leveren we de sleutels in. We blijven ons door het jaar heen inzetten voor minder mobiele mensen, maar niet meer in de vorm waarin we dat deden. Met de strandrolstoelen hebben we door de jaren heen mooie primeurs neergezet. Nu voegen we daar onbedoeld een nieuwe aan toe: Blankenberge is voortaan de enige kuststad zónder strandrolstoelen”, klinkt het.