4.662 euro voor Dominiek Savio dankzij expo

Op donderdag 8 december werd een cheque van maar liefst 4.662 euro overhandigd aan Dominiek Savio tijdens de opening van ‘Kerst in het kasteel’.

De Torhoutse kunstenaars Alain Cool, Joseph Daniël, Walter Van Damme en Frans Vanryckegem werkten samen met kunstenaars van Dominiek Savio aan een bijzonder project. Samen creëerden zij bijzondere en unieke kunstwerken en dat resultaat werd door vele bezoekers gesmaakt op de tentoonstelling Art helemaal Anders in Torhout. De expo vond plaats in januari 2020 in het Diocesaan centrum Groenhove. “De opbrengst van de gezamenlijke kunstverkoop ging naar het dagcentrum van Dominiek Savio. De kunstenaars schonken ook 10 procent op de verkoop van hun eigen werk.”

Kerst in het Kasteel

De overhandiging van de cheque gebeurde tijdens de opening van ‘Kerst in het Kasteel’ waar iedereen welkom is voor een sfeervolle kerstshopping in het kasteel van Dominiek Savio. “Wie op zoek is naar een uniek en artisanaal kerstgeschenk kan dit ontdekken van 8 tot 23 december in het kasteel van Dominiek Savio. In onze verschillende ateliers maakten de cliënten leuke cadeautjes zoals kaarsen, keramiek, handwerk, kaartjes, kunst… Kortom voor elk wat wils en dat elke maandag tot woensdag van 9.30 uur tot 17 uur en op donderdag tot 18 uur. Op vrijdag kan je er van 9.30 uur tot 12 uur terecht.” (EVG)