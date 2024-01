4.600 km dwars door België: Leo Vercauteren trekt te voet langs alle steden en gemeenten voor het goede doel

Het complexe stappenplan is af, zijn rugzak is gepakt. Begin februari start Leo Vercauteren met een wandeltocht van liefst 4.600 kilometer die hem vanuit Oostende in zeven maanden langs alle 581 steden en gemeenten in ons land moet brengen. “Het is een uitdaging die al drie jaar aan het broeden is.”

Zeventig lentes jong is hij, maar dat is de kloeke Leo Vercauteren niet bepaald aan te zien. De man, van origine afkomstig uit het Antwerpse, diende ooit bij de paratroepen en werkte als havenarbeider. Drie jaar geleden verhuisde hij naar de kust, het motto ‘wherever I lay my hat, is my home’ indachtig. Stellen dat Leo te vinden is voor een uitdaging is nog voorzichtig uitgedrukt, zeker als het op het afhaspelen van ellenlange en avontuurlijke wandeltochten aankomt.

In 2016 versleet hij twee paar schoenen tijdens een tocht van 3.900 km van België tot Turkije en die hem langs de tien landen bracht die de frontlinie in WO I vormden. Naast enkele keren de Camino de Santiago, stapte hij verschillende GR’s af en ook soms gevaarlijke tochten doorheen Slovenië en Albanië legde hij succesvol af. Leo is dus niet aan zijn proefstuk toe. Maar dit keer koos de gepassioneerde trekker wel resoluut voor een van zijn grootste uitdagingen: 4.600 km langs alle 581 steden in gemeenten die ons land rijk is.

Zucht naar avontuur

Wat drijft iemand om zich aan zoiets te wagen? “Het antwoord daarop is heel simpel en kort: de zucht naar het avontuur”, steekt Leo van wal. “De verwondering naar wat je kan overkomen tijdens zo’n tocht, de ontmoetingen met de mensen, het omgaan met tegenslagen en pijntjes en uiteraard je plan trekken. Dat is het zowat, niets meer niets minder.”

“Ik loop al een drietal jaar met dit idee rond, maar het vorige jaar is het concreet geworden. Het plan is om in 197 stapdagen en slechts 20 rustdagen alle gemeenten aan te doen. Bij het plannen probeer ik al zoveel mogelijk slaapplaatsen vast te leggen, maar ik ben nog op zoek, meer bepaald op 6, 8 en 9 februari respectievelijk in Veurne, Gistel en Jabbeke. Van woonboten tot voortuintjes, van campings tot een plaatsje voor mijn tent: wie iets voorhanden heeft, mag mij altijd contacteren”, knipoogt Leo.

Glimlach

Leo Vercauteren heeft het tijdens zijn tochten niet altijd onder de markt gehad. “Je komt altijd wel eens voor minder aangename verrassingen te staan”, vertelt hij daarover. “Zo kwam ik in een berggebied in Slovenië terecht op een wel heel smal pad, rakelings langs een afgrond. Om mij daaruit te kunnen redden moest ik rekenen op ladders en touwen die niet bepaald in een goede staat verkeerden, maar ik heb het toch gered.”

“Veel bergen zal ik nu niet tegenkomen, maar je weet maar nooit wat mij tijdens zo’n lange reis overkomt. Ik ben benieuwd”, zegt hij met een glimlach. “Het is in ieder geval de bedoeling om begin september in het Waalse Herstal aan te komen. En ik zie het zitten”, zegt hij enthousiast.

Strijd tegen armoede

En er is meer. Met zijn tocht wil Leo zich ook inzetten voor de strijd tegen armoede in België. “Kan je in een democratie armoede tolereren? Het antwoord is kort en krachtig: neen. In mijn tochten primeert weliswaar in de eerste plaats de zucht naar het avontuur, maar ik steun volmondig armoedeorganisaties die pleiten voor structurele oplossingen. Voor Vlaanderen en Brussel is dat het Netwerk tegen Armoede met zijn 61 lokale verenigingen. In Wallonië is dat Réseau Wallon de Lutte contre la Pauvreté.”

Ervaringsdeskundige Cindy Van Geldorp is heel blij dat Leo het ook opneemt voor de strijd tegen armoede. “En vooral omdat hij dat doet met zo’n straf persoonlijk engagement”, zegt Cindy.

Leo Vercauteren vertrekt op maandag 5 februari om 9 uur op de zeedijk van Oostende, ter hoogte van het Kursaal. Info en route vind je op de blog van Leo Vercauteren: http:// vercauterenl.reislogger.nl/profiel

Een bijdrage storten voor het Netwerk tegen Armoede kan via www.netwerktegenarmoede.be. Wel ‘te voet dwars door België’ vermelden.