4.000-stappenwandeling ter nagedachtenis van Timo (16): meer dan 400 mensen wandelen ‘De Tour van Timo’

De 4.000-stappenwandeling in Ichtegem is populair bij wandelaars die even wat frisse lucht willen opsnuiven, maar zaterdagmorgen was het meer dan normaal druk op de landelijke wegen in de gemeente. Meer dan vierhonderd mensen stapten mee in wat voor de gelegenheid tot ‘De Tour van Timo’ was omgedoopt. Dit ter nagedachtenis van de 16-jarige Timo De Pril, die vorig jaar om het leven kwam bij een verkeersongeval.

Op 14 juni 2024 stond de tijd even stil in Ichtegem. Timo De Pril (16) kwam die avond om het leven bij een verkeersongeval. Verschrikkelijk nieuws voor zijn ouders, zussen en familie, maar ook zijn klasgenoten van het Sint-Jozefscollege in Torhout en zijn ploegmakkers bij krachtbalclub KBK Ichtegem waren zwaar aangeslagen. Deze laatsten, in samenwerking met het CLB Westhoek-Houtland (de werkgever van mama Ilse Fierens, red.), besloten een herdenkingswandeling te organiseren, om de herinnering aan Timo levend te houden. Het is ook de bedoeling dit initiatief jaarlijks te herhalen.

Raket

De wandeling ging door op zaterdag 15 maart en volgde het tracé van de gemeentelijke ‘4.000-stappenwandeling’, die voor de gelegenheid werd omgedoopt tot ‘De Tour van Timo’. De familie passeerde er vaak met de fiets, en ook voor Timo was het een geliefd looprondje. Aan het kapelletje dat langs de route ligt, is een raket opgehangen. Die is gebaseerd op een tekening van Timo, die ook een grote interesse had voor tekenen én voor ruimtevaart.

“Vierhonderd mensen schreven zich op voorhand in, maar er komen ook nog heel wat mensen af die niet ingeschreven waren”, vertelt Nele Bolle, zelf krachtbalspeelster en leerkracht op de school van Timo. “We hebben warme soep voorzien voor de wandelaars en we zijn wel voorzien op wat extra volk.”

Berrefonds

De organisatoren werken samen met het Berrefonds, zij waren ook aanwezig met een stand. Daar konden de aanwezigen koekjes, paaskransjes en allerlei troostcadeautjes en koestergeschenkjes kopen. Ook een vrijblijvende bijdrage was mogelijk.