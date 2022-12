39-jarige bestuurder die etalage van fotograaf Marc stuk reed en vluchtte blijkt klant te zijn: “Telefoon met spijt gekregen”

De man die woensdagnacht de etalage van fotografiezaak Marc Vinckier in Koekelare aan diggelen reed, is gevat. Het blijkt een 39-jarige kennis én klant te zijn van Marc. Nadat de politie hem vatte, belde hij Marc op. “Hij zegt in slaap gevallen te zijn en schaamde zich diep. Wel tien keer heeft hij zich geëxcuseerd. Dat het een klant is, maakt het wel bijzonder en zijn spijt heb ik aanvaard”, zegt Marc.

De feiten gebeurden woensdagnacht rond 2.30 uur. Plots werd Marc Vinckier (61), die al 40 jaar lang zijn zaak in de Moerestraat in Koekelare uitbaat, wakker van een hels kabaal. “Ik hoorde een enorme klap en daarna glasgerinkel”, vertelde Marc. “Ik dacht aan inbrekers, maar eenmaal beneden was er niks te zien, enkel nog de ravage. Van de aanrijder was geen spoor.”

De politie werd verwittigd en startte een onderzoek. Ook via sociale media werd een opsporingsbericht gelanceerd. Daar meldde een overbuur dat ze ’s nachts een zware jeep lawaai zag maken op straat. Donderdag in de namiddag kwam dan het nieuws dat de politie de vluchtende bestuurder gevat had. De aanrijdende wagen bleek inderdaad een zware jeep te zijn.

Goed speurwerk

De politie gebruikte daarbij tips en ook camerabeelden uit de omgeving. “Dankzij goed speurwerk van de interventieploeg hebben we de dader kunnen vatten”, zegt commissaris Kris Huysentruyt van politiezone Polder. “Het gaat om een 39-jarige man uit de buurt die de feiten bekende. Er werd een pv opgesteld en het is nu aan het parket die moet beslissen wat er zal gebeuren.”

Omdat de man pas uren na de feiten gevat werd, had een ademtest geen zin meer. Zijn rijbewijs zou ook niet ingehouden zijn. Wellicht zal hij wel vervolgd worden voor de politierechter waar hem een fikse straf wacht.

En plots belt… klant

Kort nadat de politie de man gevat had, belde die Marc zelf op. “Uiteraard schrok ik”, zegt Marc. “Want ik herkende zijn naam meteen. Hij is zelfs klant in mijn zaak en kocht hier al meerdere dingen. Dat was wel schrikken. Hij zei dat hij in slaap was gevallen, heeft zich wel tienmaal geëxcuseerd en zei beschaamd te zijn. Zijn telefoontje heb ik wel geapprecieerd en zijn spijt leek oprecht. Ok, hij belde wel pas nadat de politie hem gevonden had, maar goed. Wellicht zal hij later in de winkel langskomen om alles te bespreken. De schade wil hij helemaal vergoeden. Kwaad ben ik niet op die man al is het niet goed te praten wat hij deed. Maar daarom zal ik hem niet ‘opeten’ om het zo te zeggen. Alles zal in orde komen en dat is voor mij het voornaamste.” (JH)