38 deelnemers voor kampioenschap surplacen

Met 38 deelnemende kinderen is het West-Vlaams Jeugdkampioenschap surplacen een succes geworden. De competitie werd op de Markt georganiseerd door Beweging.net en de Fietsbieb. Het was de bedoeling om met de fiets vijf meter af te leggen in een zo lang mogelijke tijd zonder voet aan de grond te zetten. Bij de 8-jarigen won Ceryl Desante (14,55 seconden), bij de 9- en 10 jarigen Wannes Vierstraete (21,06), bij de 11- en 12-jarigen Sebastiaan Becelaere (32,27) en bij de 13- en 14-jarigen de algemene kampioen Chiel Vandromme (49,76). Alle laureaten ontvingen een medaille en iedere deelnemer ging naar huis met een goodiebag met wat zoets en een waardebon. (foto JS)