37ste wijkspeelpleintje in Groot-Zwevegem geopend

Onder een dreigend wolkendek werd zondagvoormiddag het 37ste wijkspeelpleintje in Zwevegem geopend. Dit keer op de Fatimawijk in Otegem. Kurt Clement is er peter van.

Het gemeentebestuur verplicht bij elke grote verkaveling de bouwheer om ook te investeren in speelwaarde. “Kinderen moeten dicht bij huis ten volle kunnen genieten van groen met een ontmoetings- en ravotplekje. Dankzij deze samenwerking met Eigen Haard is dit het 37ste speelpleintje in Groot-Zwevegem waar jongeren plezier kunnen beleven en waardoor ze getriggerd worden om buiten te spelen”, vertelde jeugdschepen Isabelle Degezelle (CD&V).

Speelroutes

Wie deze speelpleintjes allemaal wil ontdekken, kan in het gemeentepunt een gratis kaart ophalen. “Ondertussen hebben we ook al twee speelroutes. De eerste is in Zwevegem en de tweede in Moen. De derde speelroute staat op de planning begin volgend jaar in Otegem.” Naast het inrichten van nieuwe speelpleintjes worden af en toe wat toestellen verplaatst om nieuwe speelprikkels aan te rijken in de buurt. “Op die manier kunnen kinderen weer hun hartje ophalen: klimmen en klauteren, balanceren, glijden, wiebelen en wippen, schommelen, hangen en nog veel meer. Al deze speelwaarden zorgen ervoor dat de speelzones een echte meerwaarde zijn voor de Zwevegemse kinderen.”

Opwaarderen

Voor ieder speelplein stelt men ook steeds een peter of meter uit de buurt aan die een oogje in het zeil houdt en problemen of mankementen signaleert aan de gemeente. Voor dit speelpleintje is het Kurt Clement die dit engagement opneemt. Er staan nog heel wat speelinitiatieven op de agenda. Zo werd het speelplein in de Vuurkruisersstraat in Sint-Denijs onder handen genomen en werden er speelpleintjes in de Paardenbloemstraat en in het Surremontbos geopend. “We hebben nog heel wat plannen voor de opwaardering van onze skate-infrastructuur en zullen de speelruimte bij het Huis van het Kind en de schoolspeelplaatsen verbeteren. Met dit alles willen we als gemeentebestuur inzetten op het welbevinden van kinderen”, besluit Degezelle. (GJZ)