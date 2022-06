371 ‘hoppin’ vervoersknooppunten op komst in West-Vlaanderen

In West-Vlaanderen worden 371 hoppinpunten ingericht. Op deze punten wordt alles voorzien om het vlot overstappen tussen soorten vervoersmiddelen zoals de auto, (deel)fiets, de bus of de trein mogelijk te maken. “Deze hoppinpunten zijn broodnodig om de mensen alle mogelijkheden te geven om de juiste combinaties te maken om zich te kunnen verplaatsen naar onder meerhun werk of de school”, aldus Brecht Warnez, Vlaams Parlementslid en schepen in Wingene.

In het kader van de mobiliteitstransitie beoogt de minister de uitbouw van een vervoersysteem via verschillende vervoersmiddelen. Om deze combimobiliteit te realiseren lanceerde de minister ‘hoppin’, die de verschillende vervoersmogelijkheden in Vlaanderen bundelt. Meer bepaald wil Hoppin het gebruik van openbaar vervoer stimuleren in combinatie met deelsteps, deelauto’s, deelfietsen… Om dit te kunnen realiseren, zullen hoppinpunten aangelegd worden. “Dit zijn vervoersknooppunten punten waar parkeermogelijkheden zijn voor auto’s en fietsen, maar ook openbaar vervoer en/of een deelfiets, deelstep of deelauto aanwezig is. Ze zullen ervoor zorgen dat een vlotte overstap van het ene naar het andere vervoersmiddel mogelijk is”, legt Brecht Warnez uit

Ook in West-Vlaanderen worden dergelijke hoppinpunten ingericht. Zo zullen in deze provincie tijdens deze legislatuur 371 Hoppinpunten ingericht worden over de vijf vervoerregio’s. Als naar de vervoerregio’s apart gekeken wordt, is de Westhoek de koploper met 124 Hoppinpunten, gevolgd door Midwest met 98 en Brugge met 83 Hoppinpunten. Oostende (31) en Kortrijk (35) kennen dan weer de minste Hoppinpunten.

“Een voldoende ruim aanbod aan hoppinpunten vormt een stimulans voor de verandering naar de mobiliteit van de toekomst. Het moet onze West-Vlamingen gemakkelijker naar hun werk of de school brengen. Vandaag zijn er in onze provincie te weinig mogelijkheden voor wie het openbaar vervoer of een deelwagen, -fiets of -step wil gebruiken”, aldus Brecht Warnez.

De eerste hoppinpunten zouden dit jaar moeten ingericht worden. Vlaanderen voorziet daarvoor 22 miljoen euro.