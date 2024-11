37 Wevelgemse 70-jarigen vieren feest in stijl

In oktober vierden de dames en heren geboren in 1954 feest. Op de foto herkennen we Marleen Ameye, Jean-Pierre Baekelandt, Christine Chanteloup, Willem Claus, Gerda Corne, Ingrid Coucke, Patrick Degezelle, Dominique Demey, Guido Demeyere, Geert Demeulemeester, Jean-Pierre Demeulemeester, Guy Deneckere, Marie-Françoise Deschamps, Marc Doornaert, Freddy Dusselier, Sonia Feys, Ronny Ghesquiere, Ronny Herman, Carine Holvoet, Marc Jodts, Renée Martheleur, Anne-Marie Melaerts, Françoise Mortier, Willy Naesens, Christine Olievier, Carine Penet, Geert Piferoen, Paul Poppe, Carine Robesyn, Marc Roose, Chantale Seynaeve, Arnold Seynnaeve, Johny Staelens, Marie Madeleine Vanhaverbeke, Jenny Vanhollebeke, Philippe Vanneste en Chris Vercauteren. (SLW/foto Kathy Surmont)