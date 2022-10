36ste expo van De Ware Vogelvrienden in Poperinge: “Feesteditie in De Lovie in samenwerking met bewoners”

Op zaterdag 22 en zondag 23 oktober organiseren De Ware Vogelvrienden de 35ste editie van hun vogelshow. Nadat ze vorig jaar al hun vaste stek in de Maeke Blydezaal verlieten, wijken ze voor deze feesteditie uit naar feestzaal De Lovie in Poperinge. “Uniek dit jaar is de samenwerking met een aantal bewoners van De Lovie”, aldus bestuurslid en penningmeester José Torrez.

Met de 35ste Grote Vogelshow tijdens het weekend van 22 en 23 oktober is 2022 een waar feestjaar voor De Ware Vogelvrienden. “Voor deze editie investeerden we op vlak van promotie”, weet penningmeester José Torrez. “We vervingen onze traditionele reclameborden (te herkennen aan een goudvink, red.) namelijk door vijftien nieuwe rasterborden die strategisch geplaatst zijn aan de invalswegen rond Poperinge en de deelgemeenten.”

Standhouders

“Ook nieuw voor deze editie is de locatie: dit jaar wijken we uit naar feestzaal De Lovie. Wat de opbouw betreft, vliegen we er al in op woensdagvoormiddag 19 oktober. Hierbij werken we samen met enkele bewoners die hun dagbesteding in de hoeve krijgen. Zij zullen ons onder andere helpen met de bediening in de cafetaria, de aanleg van een tuintje in de zaal en het aankleden van de feestzaal. Daarbij behouden we het middendeel traditioneel voor de tentoonstellingskooien. Aan de wanden voorzien we dan weer plaats voor een aantal standhouders.”

“Dit jaar mogen we de volgende standhouders verwelkomen: Bonduelle, de Buxushoeve, Tuinmachines Verdonck, Au Petit Jardin, keramist Johan De Rynck, pottenbakkerij Joke Vangheluwe, spellewerkster Rita Sohier, nestkastwerking De Bommelaer en onze eigen ornithologische stand.”

Iedereen is welkom op ons tentoonstellingsweekend. “Ook dit jaar is het zo dat alle vogelliefhebbers aan ons kampioenschap kunnen deelnemen”, benadrukt José. “Hierbij onderscheiden we verschillende klassementen, zowel gewestelijk als lokaal. Het gewestelijke kampioenschap loopt over vier tentoonstellingen, in Ieper, Zonnebeke, Wervik en Poperinge. Daarnaast maken we ook een lokaal klassement op dat enkel over de tentoonstelling in Poperinge loopt.”

“Op woensdagnamiddag vindt de inkorving plaats: de deelnemers brengen hun vogels mee in tentoonstellingskooien. De inschrijving gebeurt met behulp van een programma van de KBOF. Hierbij schrijven we de vogels in volgens klasse en reeks. Elk jaar kunnen we rekenen op de hulp van een aantal vrijwilligers, waarvoor we enorm dankbaar zijn. Deze vrijwilligers staan onder andere in voor het aftekenen van de kooien en het plaatsen van de kooien op de rekken. Donderdagmorgen doen vier ervaren keurmeesters, elk volgens hun eigen specialisatie (exoten, inlandse vogels, kanaries, parkieten en hybriden) de tafelkeuring. Zij kennen punten toe die ze ingeven in een tentoonstellingsprogramma. Zo maken ze een rangschikking op voor alle reeksen. De algemene rangschikking wordt opgemaakt door optelling van de vijf beste vogels per reeks. Bij een ex aequo worden de punten van de volgende vogel(s) in rij opgeteld tot er een afscheiding komt. Vrijdagnamiddag is voorbehouden voor de bewoners van een aantal lokale woonzorgcentra. De receptie, met opening van de tentoonstelling, vindt plaats op vrijdagavond. Zaterdag 22 en zondag 23 oktober is de tentoonstelling de volledige dag open.”

Prijsuitreiking

“Op zondagnamiddag om 16.30 uur is er de gewestelijke prijsdeling. De winnaar van een kampioenstitel ontvangt een waardebon. Voor de eerste titel krijgt hij een waardebon en bij elke volgende titel komt daar telkens een extra bedrag bovenop. Elke exposant met minimum tien vogels krijgt trouwens een pakket met streekbieren. Tot slot voorzien we een Rad van Fortuin en een eierschatting met natura prijzen. Vanaf 17 uur start de uitkorving”, besluit penningmeester José Torrez, die net als voorzitter Jeroen Schelpe, ringverantwoordelijke Gerdy Parrein, sponsorverantwoordelijke Luc Buseyne en allround medewerker Ronny Pattyn enorm uitkijkt naar deze 35ste vogelshow. (SVP)

Info: www.dewarevogelvriendenpoperinge.be.