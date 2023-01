363 concessies op Oud Kerkhof in Torhout

Onafhankelijk raadslid Koen Sap informeerde maandagavond tijdens de zitting van de Torhoutse gemeenteraad naar de situatie op het Oud Kerkhof aan de Bruggestraat. Hij wou vooral weten hoeveel vervallen grafmonumenten er al hersteld zijn.

Het Oud Kerkhof is deels wettelijk beschermd, maar flink wat grafzerken bevinden zich in slechte staat. Het hergebruik van graven is mogelijk, net als het peter- of meterschap van grafmonumenten.

Nog geen peter- of meterschap van monumenten

Schepen van Begraafplaatsen Elsie Desmet (CD&V) antwoordde uitvoerig.

“Er werden tot nu toe 363 concessies afgesloten in het beschermde deel van het Oud Kerkhof”, zei ze. “Daartoe behoren concessies van familieleden en van mensen die een grafzerk hebben gekozen voor hergebruik. Overeenkomsten voor peter- of meterschap hebben we echter nog niet.”

“Met de stad zelf hebben we nog geen grafmonumenten gerenoveerd. Alle werkzaamheden die gebeurd zijn, hadden te maken met het opfrissen van de omgeving. Wel werden er dringende voorlopige beschermingsmaatregelen aan bepaalde grafzerken genomen in samenspraak met Monumentenzorg.”

Niet alles in een lamentabele toestand

“Mensen die zelf herstellingen aan zerken uitvoeren, hoeven ons dat niet te melden”, vervolgde de schepen. “Ze kunnen bij ons terecht voor informatie over de aanvraag van een subsidiedossier bij Onroerend Erfgoed en/of over het onderhoud en de renovatie, maar ze zijn daartoe niet verplicht. We weten dat er al herstellingen uitgevoerd zijn, maar een exact aantal kan ik dus niet geven.”

“Niet alle grafmonumenten bevinden zich trouwens in een lamentabele toestand. Ingebrekestelling is zeker nog niet aan de orde. Bij verwaarlozing van een graf ben je als overheid verplicht eerst een jaar een aanplakking van verwaarlozing te doen, zowel bij het graf zelf, als aan de ingang van de begraafplaats. Pas daarna kun je ingrijpen.”