36 UFO-meldingen in 2022: “22 daarvan waren van de lancering van SpaceX op 21 april”

In 2022 kreeg het Belgische UFO-meldpunt 36 meldingen binnen van vreemde lichtverschijnselen in West-Vlaanderen. Dat zijn er 11 meer dan vorig jaar. “De meeste meldingen gebeurden op 21 april, toen werd SpaceX gelanceerd in de ruimte. Het zonlicht reflecteerde op de gasuitstoot wat een spectaculair zicht gaf”, vertelt Frederick Delaere uit Meulebeke.

2022 was voor het Belgisch UFO-meldpunt een normaal jaar. “In totaal kregen we 210 meldingen van UFO’s (Unidentified Flying Object) binnen voor Vlaanderen, waarvan 36 specifiek in West-Vlaanderen. Daarbovenop waren er nog eens 54 meldingen bij COBEPS (Comité Belge pour l’Etude des Phénomènes Spatiaux). Dat is wat meer dan in 2021, maar het ligt nog altijd pakken lager dan de 455 meldingen in 2020, een heel normaal jaar dus”, zegt Frederick.

Meldingen uitgeklaard

Een groot deel van de meldingen van UFO’s konden verklaard worden. “Bij de meldingen, die we niet konden verklaren, had dat vaak te maken met het gebrek aan informatie. Soms melden mensen vlug dat ze iets gezien hebben en beantwoorden ze erna geen vragen meer. Dan hebben we te weinig informatie om er iets verder mee te doen. Maar alle meldingen, die we konden onderzoeken, werden opgelost en zijn dus geen mysterie.”

Op 21 april werden er maar liefst 22 meldingen gemaakt van een UFO. “Die vraag konden we heel snel oplossen, want die dag werd er een raket SpaceX gelanceerd. Het zonlicht reflecteerde op de gasuitstoot, waardoor het spoor van de raket wat zichtbaar werd. We kregen toen spectaculaire beelden binnen, vooral vanuit de regio Kortrijk. Mensen moeten niet per se foto’s doorsturen, maar nu iedereen een smartphone bij de hand heeft is een video vlug gemaakt. En dat helpt ons veel vlugger vooruit”, besluit Frederick.