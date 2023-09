350 mensen stappen mee in derde Vredeswandeling in Oostende

Zo’n 350 mensen namen zondagnamiddag deel aan de Vredeswandeling in Oostende. Het mooie weer lokte bijzonder veel deelnemers naar de optocht. Het parcours moest enigszins worden veranderd omwille van de brand in de Langestraat. Aan de wandeling namen 41 organisaties uit Oostende deel. Dit waren er nooit eerder zoveel.

Het initiatief voor de Vredeswandeling ging uit van Avansa Oostende-Westhoek. Acteur Sebastien Dewaele was peter van de optocht. “Waarom ik dat doe? Omdat velen hier nood hebben aan rust, aan geborgenheid, aan erkenning… Aan vrede”.

Met de wandeling wilden de initiatiefnemers mensen de kans geven om zelf iets te doen voor vrede en gelijkheid. “Vrede zien we niet alleen als het omgekeerde van oorlog. Voor ons is vrede de overtuiging dat verschillen in mening, overtuiging, levensvisie, afkomst of cultuur bijdragen tot een rijkere samenleving. Kortom, vrede betekent voor ons de kern van de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, die stelt dat alle mensen met dezelfde waardigheid worden geboren. We zijn ervan overtuigd dat heel wat mensen dit ook belangrijk vinden. Door mee te stappen in de Vredeswandeling kan je dit ook tonen”, zegt Haike Maelfeyt van Avansa Oostende-Westhoek.

Onvrede

Sebastien Dewaele verwoordde het als volgt: “Naar mijn mening is het tegenovergestelde van vrede niet oorlog, maar onvrede. En die gaan onlosmakelijk samen. Onvrede, wanneer niet gehoord, groeit uit tot irritatie, in haat en haalt het ergste in de mens naar boven.” Zelf gaf hij enkele voorbeelden van irritaties in de dagelijkse samenleving. “Maar de vraag die ik me stel is of ik mij die onvrede aan het hart moet laten komen? Is dat erg genoeg om mijn dag te vergallen? We kunnen het ook omdraaien, en vrede nemen met het feit dat er onvrede is.”

(KC)