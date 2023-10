350 kilogram pannenkoeken voor het goede doel

Afgelopen weekend zette het gemeentepersoneel van Moorslede haar beste beentje voor. In het voorjaar van 2024 neemt een ploegje terug deel aan de 100 km-Run ten voordele van Kom op tegen Kanker. Om het inschrijvingsgeld in te zamelen organiseerde het personeel zaterdag een grote pannenkoekenbak op de Marktplaats in Moorslede. Al van ’s ochtends vroeg werd er volop gebakken. Ondertussen schoven heel wat bewoners aan om een pakje pannenkoeken te kopen. Het gemeentepersoneel bakte in totaal zo’n 350 kilogram pannenkoeken. Filip Samoy van de technische dienst, Kelly Moerkerke van het secretariaat, Wim Feys van de financiële dienst en Jens Pattyn van het Sociaal Huis zijn ondertussen al volop aan het trainen voor hun 100 km-Run in Halle. (BF/foto JS)