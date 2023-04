33ste Krottegemse rommelmarkt werd één groot volksfeest

De 33ste editie van de Krottegemse Rommelmarkt werd een schot in de roos. Duizenden bezoekers vonden zondag de weg naar de Roeselaarse wijk waar het evenement dit jaar nog grootser is aangepakt dan bij andere edities. “De rommelmarkt is uitgegroeid tot het grootste ééndagsevenement in Roeselare en omstreken.”

Zondagochtend was het reeds op de koppen lopen in Krottegem, waar zo’n 1.250 standhouders hun overbodige spulletjes verkochten. “Ik sta reeds sinds de eerste edities van het evenement met foodtrucks op de rommelmarkt, maar deze massa heb ik waarschijnlijk nog nooit gezien. Dit is het grootste ééndagsevenement in Roeselare. Het is echt op de koppen lopen. Dankzij het goede weer natuurlijk, al denk ik ook dat heel wat mensen in deze moeilijke tijden overbodig materiaal willen verkopen”, aldus Francis Claeys.

Onder andere Martine Samyn en haar kleinkinderen Liam en Sanne schoven bij hem aan voor een braadworst. “De hele familie is hier aanwezig op de rommelmarkt. Mijn schoondochter baat een stand uit. Ze vertelde me dat de verkoop goed is”, aldus Martine.

Gezinsuitstap

Roeselarenaars Liesbeth Dewilde en Tomas Vancoillie genoten samen met hun kinderen Maurice, Gisèle en Ammette van een gezinsuitstap. “Een traditie. De kinderen zoeken naar leuk speelgoed en mogen elk een iets kiezen.” Het gezin hield onder andere halt bij standhouders Thierry Debecker en Ann Alleman. “Wij wonen aan de Broederschool, maar hebben hier bij iedere editie een stand met speelgoed, kleren en antiek in de Ommegangstraat. Toen het vorig jaar zo regende stonden we hier ook. Vandaag merk je wel dat zo’n buitenevenement staat of valt met het weer”, aldus Thierry.

Tributeband

Aan café Breda Viva La Vie komen we een gelukkige Michaël Dupon tegen. Hij is de zanger van de Memphis Truck Drivers, de Roeselaarse Elvis tributeband. “Mijn dochter en ik speurden verschillende kramen af. Zo vonden we dit unieke item: een oude plaat van Elvis.”

Jonas Dejonckheere en zijn partner Karen Segers luisterden gepassioneerd naar het verhaal van Michaël. “Wij zijn hier vooral om te genieten van het sociale aspect. Inmiddels zijn we al heel wat kennissen en vrienden tegengekomen. De rommelmarkt is een groot volksfeest.”