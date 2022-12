337 West-Vlaamse kinderen zoeken pleeggezin, kandidaat-ouders twijfelen vaker door zorgen over opvang

337 West-Vlaamse kinderen staan op de wachtlijst voor een pleeggezin. Een vierde daarvan is jonger dan drie jaar. Ondertussen slaan steeds meer kandidaat-pleegouders aan het twijfelen of, erger nog, trekken ze zich soms terug door zorgen over kinderopvang. “Voor iemand die zwanger is, is het al moeilijk om een plek te vinden, terwijl zij vaak acht maanden de tijd hebben om te zoeken. Bij pleegzorg kan het net nog sneller gaan”, zegt directeur Nathalie Dessein van Pleegzorg West-Vlaanderen.

De afgelopen maanden sloten verschillende crèches in onze provincie hun deuren, waardoor er heel wat plaatsen tekort zijn. “Pleegouders, die baby’s of kleine kinderen opvangen, rekenen vaak op kinderopvang. Want zij werken gewoon en dan is die opvang echt noodzakelijk”, zegt directeur Nathalie Dessein van Pleegzorg West-Vlaanderen. “Voor iemand die zwanger is, is het al moeilijk om een plek te vinden, terwijl zij vaak acht maanden de tijd hebben om te zoeken. Bij pleegzorg kan het net veel sneller gaan.”

“Voor pleeggezinnen, die jonge kinderen opvangen, is die kinderopvang noodzakelijk”

“Sommige kandidaat-pleegouders hebben nu wat meer schrik om een kind jonger dan 2,5 jaar op te vangen, omdat ze weten dat het in hun regio moeilijk is om vlug een plaatsje te vinden in een opvang. Met het nieuws van die sluitingen beginnen mensen er meer over na te denken. Dus we zien dat sommige kandidaat-ouders zich soms terugtrekken of laten weten dat ze liever pleegkinderen willen opvangen, die 2,5 tot 5 jaar oud zijn. Maar die kinderen hebben net stabiliteit en rust nodig.”

Match tussen kind en pleeggezin

Soms kunnen kandidaat-pleeggezinnen relatief vlug een match hebben met een kind. “We kijken eigenlijk wat het kind exact nodig heeft”, gaat Dessein verder. “Moet het kind voor een langer termijn ergens terecht kunnen of is het kortstondig? Moet het kind in de buurt blijven van de ouder, zodat het op bezoek kan gaan of is het beter om daar voor wat afstand te zorgen? We kijken ook of het kind pleegbroertjes of -zusjes heeft, want we proberen die bij elkaar te houden.”

“We zoeken een zo goed mogelijk match tussen de kandidaatouders en het pleegkind”

“Dan kijken we welke gezinnen het nodige kunnen aanbieden. Net daarom is het belangrijk dat aanbod van kandidaat-pleegouders groter is dan het aantal pleegkinderen die nog een plaats zoekt. Je moet verschillende opties hebben om een match te kunnen zoeken.”

Oplossing

Pleegzorg Vlaanderen is samen met Agentschap Opgroeien op zoek naar een oplossing voor de kandidaat-ouders die inzitten met kinderopvang. “Pleeggezinnen kunnen nu ook sowieso rekenen op het laagste inkomstentarief bij de kinderopvang. Maar als die eenmaal vol zitten, moeten de ouders aankloppen bij een opvangvoorziening met een vast tarief en is er geen schaal volgens inkomsten. Daar willen we nu wat aan doen.”

“In sommige opvangen zijn er crisisplaatsen voorzien, maar dat is niet standaard zo”

Het doel is om voldoende plaatsen te voorzien voor pleegkindjes. “In sommige opvangen zijn er crisisplaatsen, maar het is niet zo dat er een afspraak is voor een vastgehouden reserve plaats. Pleegzorg kan ook soms erg kort zijn, bijvoorbeeld dat een kind maar ergens voor een maand opgevangen wordt. Het moet voor de pleeggezinnen ook haalbaar blijven om voor de kinderen te zorgen. We willen hen hierin zeker ondersteunen en we zijn blij dat Agentschap Opgroeien het belang hiervan beseft”, besluit Nathalie.