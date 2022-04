33 assistentiewoningen aan zorgcampus De Boomgaard

Op een steenworp van woonzorgcentrum De Boomgaard in Langemark komen 33 assistentiewoningen. De bewoners van residentie Wildertuin kunnen een beroep doen op de diensten en op een crisisinterventie van het zorgcentrum. Een assistentiewoning wordt te koop aangeboden vanaf 175.000 euro, maar ook huren behoort tot de mogelijkheden.

In de vorige legislatuur wou het gemeentebestuur de bouw van de assistentiewoningen nog zelf in handen nemen. Daar werd toch van afgezien en het perceel grond in de buurt van de zorgcampus werd verkocht. “Het gaat om een stuk grond van 41a80ca”, zegt burgemeester Dominique Cool (N-VA). “Op die manier hoeven we niet zelf te investeren in die gebouwen, integendeel. Ook leek het ons beter in zee te gaan met iemand die verstand van zaken heeft. Op die manier kwamen we uit bij Community Building.”

Community Building is een zorgontwikkelaar uit Aalter gespecialiseerd in assistentieflats. “Wij hebben 30 jaar ervaring in de sector”, zegt zorgontwikkelaar Maarten Criem. “Onze expertise in de ouderenzorg bouwden we op vanuit de ontwikkeling en exploitatie van verschillende woon- en zorgcentra. Ondertussen realiseerden we projecten in Brugge, Gent, Harelbeke, Poperinge, Beernem en Westouter.”

Kopen of huren

Onder de naam residentie Wildertuin bouwt Community Building binnenkort 33 energiezuinige woonunits. “Het gaat om 1- en 2-slaapkamerappartementen met volledig uitgeruste keukens en badkamers”, zegt Pieter Declerck van Community Building. “Elke assistentiewoning is voorzien van een zongericht terras. Daarnaast krijgen alle gelijkvloersappartementen een afgesloten privétuin met weinig onderhoud ter beschikking.” Vanaf 175.000 euro, exclusief 12 procent btw, kunnen mensen een van de woningen kopen. Ook huren kan en dat vanaf 24 euro per dag.

“De residentie ligt net naast onze zorgcampus. Dat maakt dat koppels waarvan één van beiden wel wat zorg nodig heeft, dichter bij elkaar kunnen wonen”, aldus schepen Zorgcampus Heidi Coppenolle (N-VA). “De samenwerking wordt belangrijk. Zo voorziet de zorgcampus woonassistentie, waardoor we zorg ‘à la carte’ kunnen bieden. Bewoners kunnen eten in het dorpsrestaurant of krijgen hun maaltijd thuis geleverd. Poetshulp, technische hulp, de kapper, een pedicure of kine behoort allemaal tot de mogelijkheden. Wanneer de zorgnood groter wordt, kan die worden voorzien door het dagverzorgingscentrum of het woonzorgcentrum. Bijkomend sluit residentie Wildertuin aan op het oproepsysteem en de crisisinterventie van het woonzorgcentrum. 24 op 24, 7 op 7, kunnen zorgkundigen vanuit het woonzorgcentrum worden opgeroepen naar een assistentiewoning.”