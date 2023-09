320 kinderen rennen, springen en klimmen langs hindernissenparcours op Watewy

De 35ste editie van de Vlaamse loopweken voor scholen is gestart en voor het eerst doen meer dan 300.000 leerlingen uit het basis- en secundair onderwijs mee aan een belevingsloop in hun stad of gemeente. Ook Tielt deed massaal mee.

Woensdag liepen liefst 320 kinderen uit alle acht de basisscholen in Tielt mee. Kinderen van De Springplank, Het Spoor, ‘t Nieuwland, De Heilige Familie, Het Reuzenhuis, De Dorpsparel (in Schuiferskapelle) en De Wijzer (in Kanegem en Aarsele) renden, sprongen, klommen en kropen enthousiast door het uitgekiende parcours, dat zich zowel op de piste als op de naastgelegen speelplein situeerde. Ook vrienden en familie waren in de namiddag welkom op de bewegingsloop.

Deze Vlaamse loopweken voor scholen zijn een initiatief van Sport Vlaanderen en MOEV. (SV)