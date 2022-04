32 Oekraïense vluchtelingen aangekomen in Bikers Loft Groenedijk Oudenburg

In het motohotel Bikers Loft Groenedijk in Oudenburg zijn gisterenavond na toewijzing door Fedasil 32 Oekraïense vluchtelingen aangekomen. “Het gaat om 21 volwassenen en elf minderjarigen van wie de jongste slechts 1 jaar oud is”, zegt schepen van Welzijn en Sociale Zaken Romina Vanhooren.

“Het Oudenburgs Welzijnsteam werd woensdag ingelicht over de toewijzing van 32 Oekraïense vluchtelingen aan de opvanglocatie in Bikers Loft Groenedijk. De gezinnen – grotendeels vrouwen met kinderen van wie de partner nog in Oekraïne verblijft – konden meteen rekenen op een warm onthaal en de ondersteuning van onze diensten en tal van vrijwilligers en tolken”, deelt burgemeester Anthony Dumarey mee.

Praattafels

“Momenteel zetten onze diensten volop in om administratief en logistiek alles voor deze gezinnen op punt te zetten. Aangezien het ook om elf minderjarigen gaat, werd ook al alle info gegeven wat onderwijs betreft.”

“De komende dagen gaan we ook samen met vrijwilligers aan de slag om praattafels te organiseren zodat er een snelle basiskennis van het Nederlands kan worden opgebouwd. Een aantal vluchtelingen kent ook een medische problematiek en ook op dat vlak wordt de nodige ondersteuning aangeboden.”