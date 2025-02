31ste galabal Moeder Brecht in Stal De Ruiter: “Gevestigde waarde in Roeselare en omstreken”

Op zaterdag 8 februari wordt de 31ste editie van Galabal Moeder Brecht georganiseerd. Deze vindt plaats in Stal De Ruiter in de Zilverbergstraat. Een line-up van vijf deejays moeten er opnieuw een onvergetelijke avond van maken.

“Op 8 februari kent ons jaarlijks galabal zijn beloop in Stal De Ruiter, waar de paardenpiste wordt omgebouwd tot een heuse balzaal met rode loper, waar we ieder jaar zo’n 3.000 aanwezigen ontvangen,waaronder ouders van leden, sponsors en andere sympathisanten”, vertelt Stan Decalf, afkomstig uit Watou. Dit jaar is hij praeses in studentenclubHSC Moeder Brecht,de grootste studentenvereniging in Roeselare, gekoppeld aan de richtinglandbouw- en agro-industrie. “Ons galabal is al jaren een gevestigde waarde in Roeselare en omstreken.”

Onvergetelijke avond

“We verwelkomen jullie graag op onze receptie vanaf 20.30 uur met een hapje en een drankje. Om 21.30 uur gaat het feest van start en wordt het een onvergetelijke avond. Lichtspektakel wordt voorzien door Unlimited Concepts. Zoals elk jaar bieden we een uitgebreide cocktailbar en een glamoureuze champagnebar aan.”

De line-up bestaat uit DJ Vjeetn, DJ Vanathic, DJ 5napback, DJ BRNT en AJ-BEATS. Stadskledij is verplicht, dus geen jeans. Belangrijk om te weten is dat er geen toegang verleend wordt aan -16-jarigen en er is een verplichte identiteitscontrole. Er is een vestiaire aanwezig.

Studentenleven verrijken

“De opbrengst van dit evenement wordt gebruikt om het studentenleven van onze leden in Roeselare verder te verrijken. HSC Moeder Brecht biedt wekelijks verschillende activiteiten aan, zodat onze leden, en vooral de kotstudenten, zich geen moment hoeven te vervelen.”

Place to be is Stal De Ruiter in de Zilverbergstraat 171, Roeselare.

Tickets in voorverkoop kosten 17 euro, aan de deur met lint 18 euro, aan de deur zonder lint 20 euro en in voorverkoop receptie + galabal 36 euro. De voorverkoopadressen zijn General, Den Bross, De Vagant, Salamander en Come Back.