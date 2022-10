300-tal mensen aanwezig op de onthaaldag voor nieuwe inwoners in Ieper

Elk jaar organiseert de stad Ieper een onthaaldag voor de nieuwe inwoners. Door de coronapandemie was dit de voorbije jaren niet mogelijk. Met een opkomst van bijna 300 mensen was de eerste postcorona-editie op zaterdag 22 oktober een succes. De busrit met gids doorheen de stad werd afgesloten met een glaasje in het AC Auris.

“De teller voor het aantal inwoners in Ieper staat op 35.120”, vertelt burgemeester Emmily Talpe. “Tussen 1 oktober 2019 en 31 augustus 2022 kwamen er 2.030 nieuwe gezinnen in Ieper wonen. Daarvan schreven bijna 300 mensen zich in voor de onthaaldag. Wie na 31 augustus 2022 in Ieper kwam wonen, wordt uitgenodigd voor het volgende onthaalmoment in april 2023.”

Eerste kennismaking

Er stond een busrit op de planning, waarbij de nieuwe inwoners door de stad meegenomen werden. Op die manier konden ze Ieperse hotspots verkennen. Zo bezochten ze onder andere de stadsdiensten en enkele toeristische trekpleisters. De nieuwe Ieperlingen werden vergezeld door een gids, die de rondrit opluisterde met tal van weetjes over Ieper en haar geschiedenis.

We willen een Ieper zijn waar elke Ieperling zich thuis voelt en preus op is

Na afloop werden die nieuwe inwoners uitgenodigd voor een informele babbel met de leden van het stadsbestuur en de gemeenteraad in het AC Auris. Ook burgemeester Emmily Talpe is tevreden dat de onthaaldag opnieuw kan plaatsvinden: “Na twee coronajaren konden we eindelijk onze nieuwe inwoners officieel verwelkomen. Op deze onthaaldag leerden ze elkaar én onze stad beter kennen. Ook wij als bestuur kregen zo de kans hen te ontmoeten. We zijn alvast tevreden dat Ieper de voorbije jaren steeds meer in trek is. Sinds dit jaar tellen we 35.120 Ieperlingen. We blijven in ons beleid verder inzetten op een Ieper waar het aantrekkelijk is om te wonen, te werken en te ondernemen.”

Ondernemende stad

“Voor wie het nog niet ondervonden heeft, Ieper is een stad met pit. Een karakterkop zoals we soms zo mooi van mensen zeggen. Ieper combineert het beste van twee werelden, namelijk het bruisende stadsleven en het het groene en weidse platteland”, vervolgt Emmily Talpe. “Het is een stad met een rijke geschiedenis. In ons centrum proef je van het dynamische stadsleven met vele winkeltjes en horecazaken, maar ook elk van onze tien deelgemeenten heeft zijn eigenheid en charme. Ieper is ook een ondernemende stad, met bijna 3.700 ondernemingen, meer dan 900 handelspanden, 320 landbouwbedrijven en een bloeiend toerisme. Een leuk weetje: in totaal kunnen samengeteld zo’n 3.000 mensen tegelijk in onze stad logeren. Vorig jaar werden we door booking.com uitgeroepen tot meest gastvrije stad van België. Dat alles maakt uiteraard dat Ieper in trek is. Ieper is met voorsprong dé grootste stad van de Westhoek en die rol nemen we hier ook op in de regio. Maar tegelijk zijn we geen grootstad. Mensen kennen elkaar hier nog. Aan het begin van de legislatuur hebben we met dit bestuur als een van onze ambities gesteld dat we een Ieper willen zijn waar elke Ieperling zich thuis voelt en preus op is. Daar werken we samen aan.”

Carlos Sillis en Natticha Wannasopa: “Ieper is een stad om aangenaam te wonen” Carlos Sillis (80) en echtgenote Natticha Wannasopa (66) wonen sinds midden juli in de Oude Veurnestraat in Ieper. “Ik heb mijn vrouw via een vriend leren kennen. Ze is afkomstig uit Thailand, waar we ook in 2004 getrouwd zijn en een tiental jaar gewoond hebben”, zegt Carlos. “Zelf ben ik gepensioneerd beroepsmilitair, heb tien jaar voor ING gewerkt en ik was directeur van Credit Nord. Natticha werkte in Thailand voor een elektriciteitsmaatschappij. Tot vijftig jaar geleden had ik hier in Ieper familie wonen. Toen was het nog eenvoudiger om een geschikte woning te vinden. Nu is het echt wat zoeken. We hebben ook een tijdje samengewoond in Roeselare. Als ik de twee steden vergelijk, vind ik het in Ieper goedkoper om te wonen. Ik ben er vrij zeker van dat we hier zullen blijven en samen oud zullen worden. Elke dag trekken we er samen op uit. We vertoeven dikwijls op de Grote Markt van Ieper, elke dinsdag gaan we naar Roeselare en ook een uitstap naar de kust is een terugkerend gebeuren. Momenteel is het enkel nog wat zoeken naar de beste verbindingen met het openbaar vervoer. Vandaag hebben we bijvoorbeeld een taxi moeten nemen om van ons appartement naar AC Auris te komen. Maar we lossen dit wel op.” (EG)