300 mensen betogen in Oostende tegen verplichte vaccinatie en Covid Safe Ticket

Zondagmiddag verzamelden een 300-tal mensen ter hoogte van de Petrus-en-Pauluskerk om er samen te betogen tegen de coronamaatregelen. Ze willen onder andere geen verplichting van het vaccin binnen de zorgsector en zijn ook tegen het gebruik van het Covid Safe Ticket. Er waren geen incidenten tijdens de mars door Oostende.

De politie was zondagmiddag in grote getale aanwezig, maar moest tijdens de betoging op geen enkel moment ingrijpen. Organisator Kenny Decock (30) had het vooraf aangekondigd dat ongeregeldheden niet getolereerd zouden worden. “We willen in Oostende tonen dat het ook op een vredevolle manier kan”, zegt organisator Kenny. “Wij zijn er helemaal niet op uit om rellen te schoppen, zoals wel eens wordt gezegd. Wij willen alleen onze stem laten horen en dat op een vreedzame manier. Jawel, dat kunnen wij perfect.”

De betoging werd netjes op tijd aangevraagd en het parcours werd vooraf uitgestippeld. Op geen enkel moment werd van dat vooropgestelde parcours afgeweken. “We hebben het parcours meerdere malen afgelopen”, duidt Kenny. “Zondagmorgen liepen we het parcours zelfs nog af om alles te controleren. In Brussel werd her en der een en ander verstopt om later tegen de politie te gebruiken. Dat wilden we hier niet. We hebben vooraf ook duidelijk gezegd dat we mensen met masker – en dan bedoel ik geen mondmaskers – niet zouden dulden.”

Vreedzaam betogen

Een van de betogers is een jonge Oostendse vrouw die in de zorgsector werkt. Ze is niet gevaccineerd en is ook niet van plan om zich te laten vaccineren. Ook al gaat dat ten koste van haar job. “Waarom zouden wij daar zelf niet over mogen beslissen”, zegt ze. “Sinds vorig jaar in maart geven we alles om het leven van mensen te redden. We doen er alles aan om mensen voldoende kwaliteit binnen de zorg te bieden, ondanks het feit dat ook wij op ons tandvlees zitten. En als dank krijgen we begin april onze ontslagbrief. Het respect is ver te zoeken.”

De betogers vertrokken omstreeks 14 uur en liepen langs de Visserskaai over de Albert I-promenade, langs de Drie Gapers richting Petit Paris om van daaruit richting watertoren in het Maria Hendrikapark te trekken. Daar werd de betoging ontbonden. “We hebben bewezen dat we vreedzaam kunnen betogen. De politie zei ons zelfs dat we een voorbeeld zijn. Daar draait het om. We willen alleen onze stem laten horen en dat hebben we zondag in Oostende gedaan”, aldus Decock.

(JRO)