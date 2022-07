300 kilometer voor het goede doel tijdens midzomernacht: Liesbeth en Amélie slagen in Finse fietschallenge

“Veel zal afhangen van de weersomstandigheden”, vertelden Liesbeth Vanheule uit Diksmuide en Amélie Verbeke uit Harelbeke ons voor hun vertrek naar de Saaima Cycle Tour. Een groot deel van de 300 kilometer legden ze in de regen af, maar toch volbrachten ze als ‘#Liesam’ hun challenge voor het goede doel.

Vorige week woensdag vertrokken de twee fietsvriendinnen richting Finland, om daar vrijdag tijdens de midzomernacht 300 kilometer rond het Saaima meer te rijden. “Reeds op de luchthaven werd onze conditie getest, toen we door de enorme drukte een sprintje richting de gate moesten trekken”, vertelt Liesbeth. “Eenmaal toegekomen kregen we zowaar nog meer stress, want toen bleek dat onze koersfietsen niet mee waren op het vliegtuig. Die hadden we uiteindelijk pas donderdagavond, met een volgende vlucht.”

Van zon naar regen

Geen optimale voorbereiding, dus, maar na een stevige powernap konden ze vrijdagavond toch aan hun fietstocht beginnen. “We zijn vertrokken in mooi weer, maar ’s nachts begon het te regenen en werd het koud. Op zes kilometer van de finish hebben we zelfs een tijdlang moeten schuilen voor een hevige stortbui. Dat maakte de tocht natuurlijk extra zwaar. Zowel fysiek als mentaal. Gelukkig hadden we elkaar om te blijven volharden. Uiteindelijk hebben we 13 uur en 38 minuten effectief gefietst. Een kwartiertje meer dan wat onze coaches in ideale omstandigheden hadden vooropgesteld”, weet Amélie.

Goed doel

Minstens even belangrijk als die sportieve prestatie is de bijzondere band die ze aan dit #Liesam-project overhouden. “Wij zijn fietsvriendinnen voor het leven en we hebben ook veel nieuwe mensen leren kennen dankzij de Tour. Toen we op de bevoorradingspunten onze smartphones checkten, merkten we zelfs dat supporters ’s nachts wakker bleven om onze updates op Instagram te volgen”, vertelt Liesbeth.

Bovendien hadden de dames een goed doel aan de uitdaging gekoppeld. Ze zamelden namelijk geld in om daarmee sportabonnementen voor kansvragende kinderen uit hun regio’s te kopen. “Daarvoor hadden we geen concreet doel vooropgesteld, maar het ziet ernaar uit dat we de kaap van 1.000 euro zeker zullen ronden. De stortingen blijven immers nog toekomen en we plannen nog verdere acties. We broeden zelfs al op een nieuwe uitdaging, want dit werkt echt verslavend”, wil Amélie nog kwijt.