300 chirovrienden steunen gezin met drie kinderen na brand: “Elk beetje helpt nu”

Nadat het huis van Peter Eeckhout en Debbie Neirijnck in Bellegem zondag uitbrandde schoot de oud-leiding van Chiro Tandem Rollegem onmiddellijk in actie om een fundraising actie op te zetten voor Peter en Debbie, die nog volwassen begeleiding van Chiro Tandem was.

Op zondag 20 februari verwoestte een zware brand het huis en de hele inboedel van oud-leiding, oud-volwassen begeleiding en kookploeglid Debbie Neirijnck en Peter Eeckhout. Dit gezin met drie kinderen is al hun spullen kwijt.

Chirohart

“Bij zo’n ravage kunnen we toch niet blijven stilzitten”, luidt het bij Toon Vanneste en Tine Vandeputte uit Rollegem. Zij zijn ook oud-volwassen begeleiders en staken met oud-leider Joost Buysschaert, Jo Debels van de kookploeg, volwassen begeleiders Bert Vanneste en Kelly Schedin en groepsleiding Herber Geeraert en Janne Demuynck de koppen bij elkaar om een fundraising op poten te zetten onder de naam ‘300 chirovrienden schenken elk 50 euro’. “Iedereen is uiteraard vrij om een passende bijdrage te doen. Elk beetje kan helpen”, aldus Toon.

“Bij zo’n ravage konden we toch niet blijven stilzitten!

“Ons Chirohart klopt nu al van trots : we weten dat binnen onze Rollegemse Chirofamilie solidariteit geen loos woord is!”