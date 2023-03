30-tal actievoerders op Billenkarre Tocht voor Vriendschap& Gelijkheid

Naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie werd in Oostende actie gevoerd door verschillende organisaties onder de koepel ‘Platform 2013’. Ze reden met een billenkar rond om hun standpunten duidelijk te maken. Een 30-tal mensen namen deel.

De Verenigde Naties riep 21 maart uit tot Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie. Platform 2103 organiseerde daarom op zondag 19 maart opnieuw een ‘Billenkarre Tocht voor Vriendschap & Gelijkheid, tegen Racisme en Discriminatie’. De billenkar vertrok om 14 uur aan de Volksbondin de Kan. Dr. Louis Colensstraat, er was een slotevenement aan de Drie Gapers met toespraken en getuigenissen over racisme en discriminatie. Ook dit jaar heeft het Platform Oostende een open brief klaar, waarin bij het stadsbestuur gepolst wordt naar de stand van zaken in het antiracismebeleid. Zo wordt aangedrongen op de oprichting van een onafhankelijk meldpunt voor klachten rond racisme en discriminatie.