30 jaar Lingerie Nancy in Deerlijk: “Mooiste job van het land”

Een periode van dertig jaar als zelfstandige in een lingeriewinkel en vertellen dat zij de mooiste job van het land heeft. Nancy De Clercq rondt onze babbel inderdaad met die merkwaardige zin af. Op de Molenhoek is er verre van een overvloed aan winkels. Lingerie Nancy is tot ver buiten de gemeentegrenzen bekend.

“Er is hier geen winkelcentrum en dus komen de klanten speciaal naar deze locatie. Al dertig jaar bij mij en daarvoor was het Cecile die hier 44 jaar een lingeriewinkel runde.” De roots van Nancy liggen in Zulte. “Mijn broer Patrick vestigde zich als fotograaf in Deerlijk (Schoolstraat). Ik had marketing gestudeerd en wilde als zelfstandige door het leven gaan. Patrick had vernomen dat Cecile haar lingeriewinkel wilde overlaten. Ik maakte haar mijn interesse kenbaar en spendeerde al mijn vrije momenten en zaterdagen om bij haar in de leer te gaan. Ik volgde daarnaast een opleiding in Roeselare en op 1 oktober 1992 startte ik hier als zelfstandige.”

Discretie boven alles

Voor Nancy werd het een passie om mensen te kunnen helpen. “Dit geeft mij al dertig jaar een grote voldoening. Ik probeer die houding, mensen helpen, aan mijn kinderen mee te geven.” De beha blijft in haar zaak de essentie. “In de beslotenheid van een paskamer gaat discretie boven alles. De klanten vertellen, en in mijn vak is het belangrijk te luisteren. Verder moet men graag met mensen omgaan en respect hebben voor iedereen.” Haar mooiste momenten in de zaak? “De voldoening die ik van de klanten hoor en de dankbaarheid. Ja, je zou voor minder deze job blijven doen. Ik hoop dit nog zeer lang te kunnen verderzetten. Ik jeun mij al dertig jaar.” (MVD)