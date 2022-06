30 jaar Frituur Twiety in Torhout: “Hier geen hogere prijzen”

Straffe taal van Pol Vanden Bussche (64), de oudste friturist van Torhout. Samen met zijn vrouw Carina Hollevoet (69) viert hij de 30ste verjaardag van hun Frituur Twiety in de Ruddervoordestraat. “Alles is de voorbije maanden fiks duurder geworden, maar bij ons geen hogere prijzen”, zegt hij, terwijl hij een mandje goudgele frieten opschudt. “Integendeel, we overwegen zelfs om onze prijzen te verlágen. Hoe we dat kunnen? Door onze zaak efficiënter te runnen en de kosten te beperken. Zonder dat de kwaliteit voor onze klanten vermindert.”

Nochtans ondervinden Pol en Carina aan hun omzet dat nogal wat gezinnen het moeilijk hebben. Klanten die anders een drankje bij hun maaltijd bestellen, doen dat nu plots niet meer. Of ze beperken zich tot één soort frietsaus in plaats van vroeger twee of drie. “Dus is het noodzakelijk dat we schouder aan schouder meestrijden tegen de levensduurte”, vindt Pol. “We beseffen dat voor sommigen elke euro telt. En dus willen we onze prijzen democratisch houden of zelfs een beetje zakken.”

Al sinds 2002 kaliteitslabel ‘Best-Frit’

Pol is al vele jaren ondervoorzitter van Navefri, het Nationaal Verbond van Frituristen, dat ondertussen onderdeel van Horeca Vlaanderen is. Zo helpt hij het beroep van friturist beschermen en de frietjes als cultureel erfgoed promoten. Zijn zaak kan ook al sinds 2002 prat gaan op het kwaliteitslabel ‘Best-Frit’ voor frituren die voldoen aan de strengste normen qua uitstraling, klantvriendelijkheid, hygiëne en kwaliteit.

“Het voorbije jaar hebben we met Twiety een aantal maatregelen genomen om onze kosten binnen de perken te houden en zo met heel schappelijke prijzen te kunnen blijven werken”, zegt hij. “Onze openingsdagen en -uren zijn al een poosje verminderd. De zaak is nu nog enkel ‘s avonds open op donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. En in de late uren sluiten we de deuren vroeger. Na 21.30 uur loont het niet meer om open te blijven in een stadje als Torhout. Zo neemt je rendabiliteit toe.”

“We overwegen zelfs om straks onze prijzen te verlágen”

“We werken nog altijd met uitstekende aardappelen: Bintjes, die we kopen aan een eerder kleine leverancier. Een aardappelteler die geen groot klantenbestand heeft en nog ambachtelijk te werk gaat. Welnu, we proberen onze klanten de juiste porties te serveren. Uiteraard ruim voldoende, maar niet té veel, waardoor je ’s avonds niet langer frietjes en sausen in de vuilnisbak aantreft. Beginnende frituristen maken soms de fout om hun klanten meer aan te bieden dan ze vragen. Als iemand een kleine portie bestelt, moet je hem of haar niet het dubbele geven. Dat is geld over de balk.”

“Minder openingsuren houdt ook in dat je bespaart op je personeelskosten. Als je aan het eind van de rit alles overschouwt, merk je dat je door de genoemde ingrepen geen behoefte hebt aan hogere prijzen in je zaak. Integendeel, ik herhaal dat we overwegen om onze tarieven zelfs te verlagen. Wie zijn prijzen verhoogt, betaalt overigens ook extra belastingen, wat de winst afroomt.”

Van mobiel kraam vrij snel geëvolueerd naar vaste zaak

De prille start van de frietzaak van Pol en Carina dateert van begin juli 1990. Het koppel had toen een mobiel frietkraam en trok ermee naar ‘t Hoge, waar op dat moment het roemrijke muziekfestival Rock Torhout zijn beloop kende. Vanaf toen waren ze met hun kraam elk weekend te gast bij de vroegere dancing D’Yore nabij het Kasteel Wijnendale in de Oostendestraat.

“De zaken draaiden prima en op 21 maart 1992 konden we onze huidige, vaste frietzaak Twiety in de Ruddervoordestraat openen”, aldus Pol. “Vandaar onze 30ste verjaardag. Voorheen was er een kapsalon, dus hebben we het pand serieus moeten verbouwen. We hebben de combinatie met het mobiele kraam nog een tijdje volgehouden, maar zijn ons op korte termijn volledig op de zaak in de Ruddervoordestraat gaan toeleggen. Die hebben we tussenin nog een paar keer vernieuwd. We hebben gelukkig veel vaste klanten. Stoppen doen we nog niet. Vooral Carina zou de omgang met háár mensen heel erg missen.”