30.000 euro Vlaamse subsidies voor nieuwe groene zone Barakkenpark in Menen

De stad Menen krijgt als enige West-Vlaamse project Vlaamse subsidies om de toegankelijkheid van natuurterreinen te bevorderen. Zo blijkt uit de gegevens die Vlaams Parlementslid Brecht Warnez opvroeg bij minister Zuhal Demir (N-VA).

“Er wordt een nieuwe groene zone ontwikkeld met picknickmogelijkheden en parkeerplaats voor mindervaliden. Een mooi West-Vlaams initiatief dat Vlaamse steun verdient”, zeggen Vlaams parlementsleden Martine Fournier en Brecht Warnez.

Het Agentschap voor Natuur en Bos heeft de projectoproep “Openstelling voor de uitvoering van eenmalige inrichtingswerken die de sociale functie van een terrein bevorderen” gelanceerd teneinde de toegankelijkheid van natuurterreinen te bevorderen. Particulieren en privaatrechtelijke personen en besturen in Vlaanderen konden zich tot 30 april 2021 kandidaat stellen.

Maximale projectsubsidie

“De stad Menen kan rekenen op de maximale Vlaamse subsidie ten belope van 30.000 euro”, stelt Martine Fournier. De minister had vooral oog voor de parkeerplaats voor mindervaliden. Warnez is het hiermee eens. “Natuurterreinen moeten toegankelijk zijn voor iedereen. Het is goed dat de Vlaamse regering hier effectief werk van maakt”, aldus Warnez.