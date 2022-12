3.804 keer gestemd in referendum ‘Nette Stad’: vanaf 2023 100 euro boete voor sluikstort en reservatiesysteem recyclagepark Heule afgeschaft

De Kortrijkzaan wil dat de stad strenger ageert tegen sluikstorten. Dat bleek uit de resultaten van het Digitaal Referendum, dat liep van 28 november tot zondag 4 december (16 uur). Een kleine vijf procent (3.804 stemmen) van de Kortrijkse bevolking stemde op het referendum.

Uiteindelijk stemden zo’n 4.214 Kortrijkzanen over het thema Nette Stad, maar slechts 3.804 onder hen deden dat op een geldige manier. 410 stemmen waren ongeldig door fouten met het identiteitskaartnummer of omdat de deelnemers niet in Groot Kortrijk woonden, jonger waren dan 16 jaar of meer dan één keer probeerden te stemmen. In 2021 haalde de vraag ‘Welk kunstwerk van de triënnale Paradise wil jij blijvend in Kortrijk zien?’ slechts 1.600 stemmen.

Met het Digitaal Referendum wilde Kortrijk weten of er nog meer actie nodig was voor een nette stad. Om een legitiem referendum te hebben, moest er minimaal 2.000 keer gestemd worden. Met 3.804 stemmen werd die drempel ruimschoots gehaald.

Vanaf dinsdag 6 december 2022 schaffen we het reservatiesysteem voor het recyclagepark Rollegem af – Ruth Vandenberghe (burgemeester Kortrijk)

Op elk van de vier ja-nee-vragen antwoordde de Kortrijkzaan positief. Zo stemde zo’n 78 procent voor de afschaffing van het reservatiesysteem van het recyclagepark te Heule.

“Vanaf dinsdag 6 december 2022 schaffen we het reservatiesysteem voor het recyclagepark Rollegem af”, zegt burgemeester van Kortrijk Ruth Vandenberghe. “Wie reserveerde, is uiteraard nog welkom op het gekozen tijdstip. Voor het recyclagepark Heule moeten we eerst nog een wijziging van de omgevingsvergunning doorvoeren. We laten nog weten vanaf wanneer een afspraak niet meer nodig is.”

“De openingsuren blijven, toch zeker in eerste instantie, ongewijzigd. De parkwachters kunnen bij extreme drukte wel beslissen om het park tijdelijk te sluiten zodat het werkbaar blijft. Daarom zullen we ook investeren in webcamera’s zodat bezoekers vooraf kunnen kijken of het druk is op het park.”

Neen tegen sluikstorten

Negentig procent wil ook hogere boetes voor het sluikstorten van klein afval. Vanaf 1 januari 2023 zal de boete voor sluikstort van blikjes of flesjes van 25 euro naar 100 euro opgetrokken worden. Zo’n 85 procent wil ook dat de stad de opruiming van de sluikstort doorrekent aan de vervuiler.

“Deze maatregel gaat ook in op 1 januari 2023. Binnen de stadsorganisatie richten we voor de goede gang van zaken een handhavingscel op. Zo garanderen we een goede wisselwerking tussen de GAS-vaststellers, preventiewerkers en sanctionerende ambtenaren. De sluikstorter zal ook opdraaien voor de opruimkosten (personeelskost, benzine en verwerking van het sluikstort) van het zwerfvuil, waar we een team van minstens twee personen voor inzetten.”

“Als we de kostprijs hiervan berekenen dan betaalt de stad 72 euro voor twee personen die een uur zwerfvuil opruimen. Jaarlijks kost het opruimen van zwerfvuil de stad gemiddeld 72.591 euro.”

De stad gaf ook aan strenger te willen toezien op de netheid van een voetpad, rioolputje of straatgoot, dat vuilnis-, modder- en onkruidvrij moet zijn. Zo’n 63 procent van de stemmers was het daar mee eens.

“Vanaf 2023 sensibiliseren we de bewoners eerst: we maken ze attent op het feit dat ze het voetpad moeten onderhouden. We doen dat met een brief. Voor appartementsgebouwen schrijven we de syndicus aan, bij bouwwerven de bouwheer. Als dat geen resultaat oplevert, kan er een GAS-boete (gemeentelijke administratieve sanctie) volgen”, aldus Vandenberghe.

Polarisering en vanzelsprekendheden

Oppositiepartij Groen liet begin oktober al weten dat het een referendum niet als effectief beleidsinstrument ziet. Ook nu is die houding niet gewijzigd. “Zo’n referendum bestaat uit simpele ja-nee-vragen, wat het zeer moeilijk maakt om hier beleid uit te puren. Daarnaast kan het leiden tot polarisering van het debat”, zegt Matti Vandemaele, gemeenteraadslid bij Groen. “De onderwerpen die ze nu bevraagd hebben, zijn vanzelfsprekendheden. Natuurlijk willen we dat iemand betaalt voor de opkuis van hun sluikstort. Dat zijn slechts kleine stapjes. Deze vragen zullen het structureel probleem rond afvalbeleid niet oplossen”

Voor Vandemaele voelt het referendum meer aan als schijnparticipatie. “Burgers krijgen inspraak voor heel kleinschalige elementen. Op de grote uitdagingen van de toekomst geeft zo’n referendum geen antwoord. Zo komen de vragen over milieu en bouwdossiers niet aan bod. Er zijn honderden bouwovertredingen waar er geen handhavingsbeleid voor is, terwijl dat net wel het verschil zou kunnen maken voor de omgeving en het klimaat. Dát zijn pas de interessante vragen.”

Meer dan 70.000 Kortrijkzanen lieten het referendum links liggen. Kortrijkzaan Luna Van Melckebeke (28) is daar een van. Zij wist niet dat dit referendum bestond, maar gaat wél akkoord met alle stellingen. Ze roept wel op tot betere communicatie. “Ik ben blij met de uitslag. Het is goed dat zo’n referendum online verloopt, want dat is meer gericht op het jongere publiek. Al kan dat net voor een oudere generatie eerder een drempel zijn. Ik denk wel dat er te weinig over gecommuniceerd is geweest. Ik wist het alleszins niet en ik denk mijn vrienden ook niet.”

