3.500 euro voor een snoezelruimte in het wzc

In het gemeentehuis van Deerlijk wordt elk jaar de opbrengst van de kerstmarkt in Sint-Lodewijk door de organisatoren overhandigd aan een goed doel. “Het leuk winterweertje zorgde ook dit jaar voor een grote opkomst op die vrijdagavond”, vertelt organisator Peter Bossuyt. Er lag een cheque van 3.500 euro klaar voor het wzc Gavermeersen dat hiermee de kosten voor een snoezelruimte in het kader van de aanpak van dementie, helpt dragen. Peter Bossuyt en zijn echtgenote Marianne ontvingen als waardering voor hun coördinatie een attentie uit de handen van Tom De Clercq, de directeur van het woonzorgcentrum. “Mijn grote bewondering voor het grote bedrag en voor de inzet van de vele verenigingen. Dit is echt uitzonderlijk en gewoon fantastisch. Wij zijn er heel blij mee.” Na de overhandiging was er tijd voor een gezellige receptie. (MVD/foto MVD)