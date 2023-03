3.000 eieren sieren laatste paashuis van Yves en Bradley in Kortrijk: “Bij het versieren denk ik aan mijn overleden mama”

De rijwoning in de Jan Breydellaan 15 in de Kortrijkse Sint-Janswijk is versierd met allerlei kleurrijke paasdecoratie. Maar liefst drieduizend paaseieren en tweehonderd paashazen sieren de gevel, de haag en de voortuin. “Ik doe het voor de passerende mensen, om hen te zien lachen”, klinkt het bij Yves Vanoosthuyse.

Ook vorig jaar was de woning als paashuis versierd, maar deze keer heeft Yves er nog meer werk van gemaakt. “En het is zelfs nog niet helemaal af. Hier staat er ongeveer een 2.000 euro aan versiering. Toen ik ermee begon, kocht ik elke paashaas die ik vond op de online-winkel Amazon (lacht). Ik heb ook grote Italiaanse paashazen met verlichting, maar die durf ik hier niet zetten. Die kosten 150 euro per stuk. Er hangen hier wel camera’s en het poortje is op slot, maar toch.”

“Mijn mama en tante zijn alle twee in mijn armen gestorven. Dat was behoorlijk heftig. Net omwille van die rouwperiode ging ik nog meer in overdrive met mijn versieringen”

Voorbijgangers en omwonenden steken soms kaartjes of tekeningen in de bus en die spaart Yves Vanoosthuyse allemaal. Hij verhuisde samen met zijn echtgenoot Bradley Hackwell-Delannoy een tweetal jaar geleden naar het gewezen huis van zijn moeder in Kortrijk. Voordien woonden ze twaalf jaar in Engeland. Daar was de rijkelijke huisdecoratie ook uniek in het Jodenkwartier.

Dierenasiel steunen

“Er speelde ook een muziekje als je passeerde aan ons huis. Bradley werd er helemaal gek van. (lacht) Mijn mama Yvette woonde de laatste drie jaren van haar leven bij ons in omwille van haar slechte gezondheid. Ze was moeilijk ter been en lag aan het raam. Ze miste de feestdagen, dus ik wou de kerstsfeer voor haar wat dichter bij huis brengen. Ik deed hetzelfde met Pasen. Ze keek uit op een prachtige voortuin wat ook voor veel vrolijke passanten zorgde. Dat deed haar deugd.”

“Wees gerust, de versiering gaat mee naar ons kasteel in Frankijk, en die extra ruimte biedt ook meer en grootsere mogelijkheden”

Yves nam ook de zorg van zijn tante Muguette op zich. Beiden hadden op dezelfde dag een beroerte en overleden in 2019 op slechts twee maanden van elkaar. “Ze zijn alle twee gestorven in mijn armen. Dat was behoorlijk heftig. Net omwille van die rouwperiode ging ik nog meer in overdrive met mijn versieringen. Bij het decoreren, denk ik aan haar. En we plaatsten een collectebus in de voortuin om geld op te halen voor het dierenasiel.”

Nadien werd het huis van Yves en Bradley verkocht om hun droom te verwezenlijken. Ze kochten het 17 hectare grote kasteel ‘Château de la Motte’ in Châteldon, op 20 minuten van Vichy. In de westelijke vleugel van het vernieuwde “Chateau Delannoy” komen twee bed and breakfasts. Aan de achterkant van het kasteel komen drie kamers waar mensen kunnen verblijven met hun verzorger om even te ontspannen. “De klok rond voor mensen zorgen is echt zwaar. Hier geven we hen wat ademruimte. Ik zorg graag voor mensen, dat heb ik altijd gedaan. Ik ben een mens-mens. Ik maak graag mensen blij en wil dat ze zich veilig voelen.”

De verhuis volgt binnenkort, dus dit is de laatste keer dat het paashuis de Kortrijkse straat zal opvrolijken. “Maar wees gerust, de versiering gaat mee naar ons kasteel, en die extra ruimte biedt ook meer en grootsere mogelijkheden”, lacht Yves.