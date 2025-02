2de FOS Sea-Scouts houdt Nieuwjaarsreceptie en werpt blik op de toekomst

De 2de FOS Sea-Scouts hield zondagavond haar nieuwjaarsreceptie en blikte daarbij terug op het afgelopen jaar.

Voor 2025 staan er opnieuw heel wat activiteiten op het programma. De nieuwjaarsreceptie van de zeescouts is altijd een moment om terug te blikken naar het afgelopen jaar en een blik te werpen op de toekomst. Zo werd er onder andere teruggeblikt op het zomerkamp met het thema Atlantis. Het zomerkamp eindigde letterlijk in een waterballet door de hevige regenval. In 2025 staan er al enkele activiteiten gepland. Zo is er op 4 april een bierbeurs, zijn er zeilcursussen in de paasvakantie en opent het vaarseizoen op 26 april.