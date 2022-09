29ste Zee-Honden-Wandeling van K. V. De Haan

Hondenschool K. V. De Haan organiseert op zondag 25 september de 29ste editie van zijn nationale Zee-Honden-Wandeling.

Deze brengt hondenliefhebbers en hun geliefde viervoeters over het strand, door polders en Haanse bossen.

De Zee-Honden-Wandeling van K. V. De Haan is steeds weer een groot succes. Tijdens de vorige edities waren meer dan 2.500 wandelaars en minstens evenveel honden present. “Onze hondenwandeling is een feest voor viervoeters én baasjes, die onderweg vaak ervaringen uitwisselen en banden smeden voor het leven. Voor de horeca is het nog een laatste topweekend, en voor ons is het een plezier om al die hondenliefhebbers hier een mooie dag te laten beleven”, zeggen Marcel Samaey en Steve Vandaele, die de wandeling coördineren.

Praktisch

Wandelaars kunnen zich zondag tussen 9 en 15 uur inschrijven in sporthal Haneveld (Nieuwe Steenweg 74), waarbij ze kunnen kiezen tussen afstanden van 7, 11 of 15 kilometer. Starten kan tussen 9 en 15 uur, inschrijven kost 5 euro per persoon (vooraf inschrijven is enkel mogelijk vanaf tien personen). De organisatie voorziet voldoende tussenstops waar de wandelaars en hun viervoeter een drankje kunnen nuttigen. Na de wandeling is er in Haneveld nog mogelijkheid om na te genieten. Naar jaarlijkse gewoonte krijgen de deelnemers onderweg ook een zakje gevuld met kortingsbonnen en lekkers voor de hond.

Meer info vind je op de website van de organisatie: www.kvdehaan.be.