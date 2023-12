285 vrachtwagens voor 7de Lichtjesshow in Beveren-Roeselare

285 vrachtwagens tekenden zaterdag present voor de zevende editie van de ‘Lichtjesshow’ in Beveren-Roeselare. De eerste truckers waren al vanaf 14 uur aanwezig, bepaalde zelfs van Oost-Vlaanderen en enkelingen van over het Kanaal.

De organisatoren Kathy Bertrem, Koen Casteele en Christof Rosseel konden niet anders dan tevreden zijn met de opkomst. “We zijn natuurlijk heel blij dat onze voorbereidende werken, die toch wel enkele maanden in beslag nemen, ook renderen. Vandaag is met 285 camions een nieuw record gebroken. Dit kunnen we natuurlijk niet alleen, vandaar langs deze weg ook onze dank aan de vele vrijwilligers.”

Genieten van optredens

“Het wordt trouwens nog een drukke avond en nacht want de meeste truckers blijven hier slapen, sommige zelfs met hun gezin. Ze zullen ook kunnen genieten van de optredens van Lisa Leman en Angelo Martinez. Morgenochtend is er dan nog een ontbijt voor 180 man. Onze lichtjesshow is dus een tweedaagse geworden, en zeggen dat we zeven jaar geleden gestart zijn met 25 vrachtwagens aan ons café langs de Vijfwegenstraat”, aldus Kathy Bertrem.

Steevast gaat de opbrengst van de Lichtjesshow naar het goede doel. Voor de derde keer op rij mag de vzw Zonder Honger naar Bed, die kwetsbare gezinnen aan warme maaltijden helpt, op een deel van de opbrengst rekenen. Daarnaast gaat ook een deel naar de vzw Kleine Hartjes die geld inzamelt voor het team kindercardiologie van het UZ Leuven. Dat zal begin volgend jaar doorgaan. (SBR-Foto SBR)