280 vrijwilligers bouwen mondiaal Feest in ‘t Park op in Brugge

Op zaterdag 25 juni vindt Vlaanderens grootste, gratis mondiaal festival Feest in ’t Park plaats in het Minnewaterpark. Om dit duurzaam festival in goede banen te leiden, staan 280 vrijwilligers klaar. We polsten naar de motivatie van drie vrijwilligers tijdens de opbouw.

De Brugse muziekleraar Ingmar Ricquier (47) is als vrijwilliger aan zijn 24ste editie toe. “Ik was jarenlang voorzitter van de Noord-Zuid raad, maar werk nu mee aan Feest in ’t Park met mijn jeugdbeweging BSCJ, de Brugse Socio-Culturele Jongeren.”

“De reden voor mijn engagement? De sfeer is hier ongedwongen. Het is een beetje zoals het Cactusfestival vroeger, toen het nog gratis was. Het Minnewaterpark wordt dan één groot openluchtcafé”, zegt Ingmar.

Ongedwongen

“Bovendien is Feest in ’t Park een laagdrempelige manier om de Bruggelingen te betrekken bij de Noord-Zuid problematiek. Je maakt er kennis met culturen van over de hele wereld. Zuiderse muziek, wereldkeuken, verhalen, workshops, een wereldkinderdorp, een Fairtrade corner…”

“Het is een sympathiek feest, vol ongedwongen ontmoetingen tussen mensen. Ik ben ook verantwoordelijk voor de programmatie, dus kan ik ook groepen uitkiezen die ik zelf leuk vind.”

Refu-interim

Abud Abuquemar (27) is een Palestijnse vluchteling die al vier jaar in ons land woont. Hij praat al goed Nederlands en raakte als vrijwilliger betrokken bij Feest in ’t Park via de organisatie Refu-interim: “Vorig jaar heb ik ook al mee geholpen met de organisatie van het WK Wielrennen in Brugge.”

“Nu help ik hekkens plaatsen in het Minnewaterpark. Ik volg nog altijd lessen Nederlands. Het woord dat voor mij het moeilijkst uit te spreken is, is geheugen. Ik denk dat dit voor veel Bruggelingen zo is’, zegt Abud.

Verdraagzaamheid

“De taallessen maken deel uit van een voortraject, dat mij moet toegang geven tot hogere studies. Ik zou graag volgend jaar pedagogie studeren. Een taal leren op school is één ding, maar je hebt ervaring nodig om het Nederlands volledig onder de knie te krijgen. Daarom heb ik mij kandidaat gesteld voor vrijwilligerswerk via Refu-interim.

“Met andere Bruggelingen helpen bij de opbouw verplicht mij om Nederlands te spreken. Zo boek ik vooruitgang. Het geeft mij meer zelfvertrouwen.”

Michel Verhaeghe (72) voormalig militant bij PVDA en Attack, helpt al tien jaar mee: “Feest in ’t Park is een tof initiatief dat zorgt voor meer verdraagzaamheid en solidariteit. Ik help bij de opbouw en moet zaterdag zorgen dat er geen toeschouwers backstage bij de artiesten geraken.”

Info: www.feestintpark.be