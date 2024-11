272.000 Brugse postkaarten als strijd tegen eenzaamheid

Jaarlijks organiseert de Stad een postkaartenactie van ‘Vierkant tegen eenzaamheid’. Deze keer wordt die actie gelinkt aan De Warmste Week en uitgebreid. “Er worden 272.000 postkaartjes gedrukt. Vier voor elk van de 68.000 brievenbussen. Ze worden meegeleverd met het stadsmagazine van november”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

“Het concept is eenvoudig, maar krachtig: alle Bruggelingen worden aangemoedigd om warme wensen te verspreiden in hun omgeving en zo een golf van vriendelijkheid en verbinding te creëren. Het idee is dat een eenvoudige postkaart met een hartelijke boodschap een wereld van verschil kan maken voor iemand die zich eenzaam voelt”, aldus de Brugse burgemeester.

Verrassing

Schepen van Sociale Zaken Pablo Annys voegt eraan toe: “We roepen onze inwoners op om kaartjes te sturen naar vrienden, familie en buren, maar moedigen ook aan om iemand onverwachts te verrassen. Zoals een buur die je nog niet goed kent of een kennis die wat extra aandacht kan gebruiken.”

In het Stadsmagazine zullen vier postkaarten steken. Een ervan is een blanco kaart waarop je een persoonlijke tekening of boodschap kan achterlaten. Wie nog meer warme wensen wil verspreiden, kan gratis extra kaarten ophalen in de Brugse bibliotheken, het Huis van de Bruggeling, de deelgemeentehuizen en verschillende handelszaken.

De Warmste Tafel

In de aanloop naar De Warmste Week vindt op woensdag 11 december om 20 uur een debatavond plaats in het provinciaal hof op de Markt. Thema is de eenzaamheid bij jongeren. Experten, ervaringsdeskundigen en jongerenambassadeurs gaan in gesprek. Deelnemers zijn gerontoloog Els Messelis, social media host Bavo Mortier en columniste Aurelie Zeebrouck.

Op vrijdag 13 december om 12 uur wordt De Warmste Tafel gedekt in de stadshallen. “Het idee is simpel: iedereen brengt een gerecht mee, om samen te lunchen en te genieten van fijne gesprekken. Voor wie liever dicht bij huis blijft, bieden de buurtcentra voor 5 euro een maaltijd aan”, aldus Pablo Annys. (SVK)