2,7 miljoen voor ‘Zorgzame Buurten’

De komende twee jaar krijgen 32 West-Vlaamse gemeenten en OCMW’s financiële steun van de Vlaamse overheid om projecten rond ‘Zorgzame Buurten’ uit te werken. Goed voor in totaal 2,7 miljoen euro, geen enkele provincie doet beter.

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) lanceerde vorig jaar een projectoproep rond Zorgzame Buurten. “In Vlaanderen krijgen 114 projecten groen licht, waarvan 32 in West-Vlaanderen”, weet Vlaams parlementslid en schepen in Poperinge Loes Vandromme (CD&V).

Sociale cohesie

“Deze projecten starten op 1 maart en krijgen financiële steun voor de komende twee jaar. Alles draait rond het bieden van zorg en ondersteuning en het versterken van de sociale cohesie. Een Zorgzame Buurt kan een burgerinitiatief zijn waar buurtbewoners samenwerken met zorgvoorzieningen, eerstelijnsdiensten of dienstencentra om sociaal isolement en eenzaamheid aan te pakken.”

De 32 projecten brengen verbinding in de buurten. Zo selecteerde Roeselare twee buurten voor het project Oltegoare in de buurt. Het gaat om de buurt Ronde Kom waar het verbinden van organisaties en buurtbewoners nog in de kinderschoenen staat en de buurt Heilig Hart waar een buurtgericht netwerk opgestart is. De stad wil hiermee vereenzaming tegengaan en bewoners bereiken door laagdrempelige activiteiten te organiseren.

Boterzachte buurt

Het lokaal dienstencentrum Ten Patershove en het OCMW van Diksmuide gaan de middelen gebruiken om het project Boterzachte Buurt uit te werken in Woumen. Het gaat onder meer om buurtgezellen die langsgaan bij mensen die liever geen activiteiten in groep doen of moeilijk uit huis kunnen.

Bij een kop koffie kan ook nagegaan worden of er extra hulpvragen zijn. Beernem zet dan weer in op De Komkommer in Oedelem. Deze mobiele kruidenier fungeert niet alleen als buurtwinkel, maar vervult ook een sociale functie als ontmoetingsplaats.

“De bedoeling is om zo’n Zorgzame Buurt duurzaam uit te bouwen en dat vraagt tijd en begeleiding”, aldus Loes Vandromme. “Die coaching zal de komende twee jaar gebeuren door de Koning Boudewijnstichting.”

(VVHR)