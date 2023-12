27 medewerkers Jan Yperman Ziekenhuis gaan met pensioen

In het Museumcafé in de Ieperse lakenhallen kregen 27 medewerkers van het Jan Yperman Ziekenhuis die in 2023 met (brug-)pensioen gingen een warm afscheidsfeest.

Alles bijeen hebben de 27 gepensioneerden 852 dienstjaren op de teller. Het gaat om Marleen Grymonprez, Nadine Sampers, Mieke Truwant, Hilde Meersseman, Marleen Degrysse, Greta Bodyn, Ann Tanghe, Marleen Bailleul, Christine Libeert, Johan Duyvejonck, Christine Perneel, Edwine Nuytten, Jocelyne Pauwels, Marleen Deprey, Dannick Dejoncheere, Johan Couchez, Christine Pacquet, Paul Barbier, Lucrèce Simoen, Dorine Descamps, Ann Depuydt, Marie-Christine Dumortier, Darline Van Eeckhoutte, Corine Blondeel, Myriam Rosselle, Trees Dekester en Brigitte Debruyne.