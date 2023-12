26 rekruten nemen baret van carabinier-grenadier in ontvangst aan Dodengang in Diksmuide

Vrijdag ontving de eerste lichting rekruten carabinier-grenadier, die in Kamp van Lombardsijde in Nieuwpoort een opleiding volgden hun eenheidsmuts. Tien weken geleden startte de groep met de basisopleiding van het bataljon Carabiniers Prins Boudewijn-Grenadiers.

“Dat is het allereerste peloton van die eenheid dat de Militaire Initiatie Fase volgde in het kwartier Kamp van Lombardsijde in Nieuwpoort”, legt millitair historicus Franky Bostyn uit. “26 rekruten hebben dit tot een goed einde gebracht en mogen tijdens de plechtigheid hun baret van carabinier-grenadier in ontvangst nemen.”

Grenadier Medard Depuydt

De plechtigheid vond plaats aan de Dodengang in Diksmuide. Traditiegetrouw wordt er aan een Mutsenparade een historische carabinier of grenadier gekoppeld. Deze ‘peter’ is een soldaat die in het verleden plichtsbewust diende en zo de historiek van het regiment belicht. Het werkt als een inspiratiebron voor de kadetten.

“Voor deze Mutsenparade werd de West-Vlaamse grenadier Medard Depuydt als ‘peter’ gedoopt. Hij is de klaroenblazer uit Pervijze die, aan de zijde van graaf Majoor d’Oultremont, op 22 oktober 1914 ten aanval blies om de Duitser, ter hoogte van de bocht van Tervaete, terug te dringen over de IJzer. Nadat de graaf sneuvelde, kwam er helaas een einde aan de stormloop op de IJzerdijk. Dit stukje polder bleef vier jaar lang in de handen van de Duitse bezetter”, legt korpscommandant Van Dyck uit.

Logische plaats

De plechtigheid, georganiseerd door Defensie, werd bijgewoond door Aline Depuydt, dochter van grenadier Depuydt, de provinciecommandant en de RSM van het provinciecommando West-Vlaanderen en burgemeester Lies Laridon van Diksmuide.

“De dodengang is de meest logische plaats om de parade te organiseren omdat net het bataljon van de carabiers-grenadiers hier, en in deze regio, tijdens WOI het meest ingezet werden, in stellingen langs de IJzer die meer stroomafwaarts lagen: Oudekapelle, Nieuwkapelle en Sint-Jacobskapelle. In de dodengang vielen een 250-tal doden en een groot aantal gewonden.”

Opendeurdag

Het bataljon carabinier-grenadier telt momenteel zo’n 450 manschappen die nu nog in twee plaatsen gekazerneerd zijn: in Nieuwpoort (Lombardsijde) en in Leopoldsburg. Tegen 2025 zullen ook de manschappen die nu in Leopoldsburg liggen naar Lombardsijde verhuizen.

De carabiniers-grenadiers zijn een Nederlandstalige infanterie-eenheid van de Landcomponent van de Belgische strijdkrachten. Het is onderdeel van de Medium Brigade. Zij zijn het die te voet met de gepantserde voertuigen in gevecht gaan en speciaal getraind zijn om in moeilijke, complexe gebieden te opereren.

Zij zijn ook regelmatig in buitenlandse conflicten actief. Zo gaan ze volgend jaar naar Roemenië. Voor wie interesse heeft wordt er de eerste week van maart 2024 een opendeurdag gehouden voor de scholen terwijl dan het eerste weekend van maart iedereen welkom is in Nieuwpoort tijdens algemene opendeurdagen, rekruten zijn zeker meer dan welkom.