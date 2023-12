26 Brugse Hanzedocumenten erkend als werelderfgoed

Het Brugse stadsarchief slaagde erin 26 Hanzedocumenten uit de vijftiende eeuw als werelderfgoed te laten erkennen. Een Brugse delegatie mocht in het Duitse Lübeck een oorkonde in ontvangst nemen.

Op vrijdag 1 december vond in de Hanzestad Lübeck een plechtige ceremonie plaats in aanwezigheid van een Brugse stadsdelegatie. Elf archiefinstellingen verspreid over zes landen zijn er namelijk in geslaagd om archiefdocumenten van belang voor de geschiedenis van de middeleeuwse Hanze door Unesco als werelderfgoed te laten erkennen.

Register

Eén van die elf archiefinstellingen is het Brugse Stadsarchief van wie voortaan 26 Hanzedocumenten uit de 15de eeuw in het Internationaal UNESCO Register ‘Memory of the World’ zijn opgenomen.

Burgemeester Dirk De fauw mocht in het stadhuis van Lübeck uit handen van professor Hartwig Lüdtke, vicepresident van de Duitse UNESCO-commissie, een oorkonde in ontvangst nemen. “Het is voor de stad Brugge een mooie internationale erkenning en bevestiging van de rijkdom van de inhoud van ons Stadsarchief. Het toont ook het belang aan van de stad Brugge in de geschiedenis van de Hanze, een middeleeuws samenwerkingsverband van Duitse handelaars”, zegt burgemeester Dirk De fauw.

Hanzekantoor

Brugge was overigens geen Hanzestad, maar was een van de vier steden die een Hanzekantoor op hun grondgebied hadden (de andere drie waren Londen, Bergen in Noorwegen, en Novgorod).

Ook schepen van Cultuur Nico Blontrock reageert opgetogen: “We zijn trots dat Brugge als enige Belgische stad erin geslaagd is om samen met tien andere Europese archiefinstellingen uit Duitsland, Polen, Denemarken, Estland en Letland deze UNESCO erkenning binnen te halen.”