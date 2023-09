26 Brugse daklozen kunnen deze winter tijdelijk terecht in voormalig woon-zorgcentrum Huyze Minnewater

Deze winter kunnen er 26 daklozen opgevangen worden in Huyze Minnewater in Brugge. Ook de stedelijke Academie zal er met enkele klassen tot 2024 zijn intrek nemen. Het kinderdagverblijf ‘De Blauwe Lelie’ en de sociale kruidenier krijgen er ook tijdelijk hun stek. Dat allemaal in afwachting van de verhuis van het Huis van de Bruggeling naar de Professor dr. J. Sebrechtsstraat.

Nu de hoogbejaarde bewoners verhuist zijn naar een nieuw woon-zorgcentrum in Sint-Pieters, wordt Huize Minnewater het nieuwe dienstverleningscentrum van de stad Brugge. In afwachting van de verbouwingen en verhuis werd een vergunning gegeven voor een tijdelijke functiewijziging van het gebouw. Hierdoor kan de Stedelijke academie hier tijdelijk gehuisvest worden. Er komt ook tijdelijk een kinderdagverblijf van de Blauwe Lelie en bergruimte bij de sociale kruidenier. En er worden 26 bedden klaargestoomd voor daklozen.

Verbouwingswerken

Wegens geplande verbouwingswerken in de vestiging in de Katelijnestraat, zullen de leerlingen van de Stedelijke Academie vanaf september 2023 tot en met december 2024 in Huize Minnewater ondergebracht worden. In de linkervleugel worden verschillende klaslokalen en ateliers ingericht op het gelijkvloers en de verdieping. Er wordt ook een onthaalruimte, EHBO-lokaal, lerarenkamer en keuken voorzien. De binnentuin zal als speelplaats gebruikt worden.

De ontsluiting voor de school zal georganiseerd worden langs de Professor dr. J. Sebrechtsstraat, waar de toegang wordt geregeld met een slagboom.

Kinderdagverblijf

Op het gelijkvloers wordt in de rechtervleugel ook een kinderdagverblijf van De Blauwe Lelie ingericht. Het kinderdagverblijf zal 5 lokalen, sanitair en een binnentuin innemen. Het kinderdagverblijf is apart toegankelijk via twee toegangen en een gang die de verschillende ruimtes met elkaar verbindt. De toegang voor kinderen en ouders zal gebeuren vanaf de Oostmeers.

Daarnaast worden op het gelijkvloers ook een aantal ruimtes gebruikt als bergruimte bij de sociale kruidenier en zal op de eerste verdieping kantoorruimte voorzien worden voor een bewakingsbedrijf.

Nachtopvang

Het Brugs stadsbestuur besliste om ook de nachtopvang van daklozen uit te breiden met 26 bedden in Huyze Minnewater. “Het gaat om een maatregel voor de duur van zes maanden”, legt schepen voor Sociale Zaken Pablo Annys uit. Vorige winter, in november 2022, moest het OCMW Brugge al op de eerste dag van de winteropvang twee daklozen op hotel sturen, omdat de 18 bedden van welzijnsvereniging ‘t SAS volzet waren. Pablo Annys wordt Brugge met steeds meer daklozen geconfronteerd.

‘t Sas heeft slechts achttien bedden beschikbaar voor een veilige overnachting in een pand op de hoek van Fort Lapin met de Havenstraat op de Brugse ring. Daklozen krijgen er de vier ‘b’s: een bed, een bad, brood en begeleiding. “Zo hoeven ze niet op straat te overnachten en kunnen ze hier ‘s morgens met een gevulde maag vertrekken”, zegt coördinator Thibault Jonckheere. De medewerkers van de nachtopvang volgen de bezoekers ook op, zodat ze op termijn een duurzame oplossing kunnen vinden voor hun huisvestingsprobleem.

Tijdelijk

Volgens urbanisatieschepen Franky Demon loopt de verleende vergunning voor een tijdelijke functiewijziging van Huyze Minnewater tot 31 december 2024: “Alle instanties kunnen er dus tot eind december 2024 blijven. Gezien het slechts een tijdelijke invulling betreft, worden geen constructieve verbouwingswerken voorzien. Er is dus ook geen impact op de erfgoedwaarde van het gebouw.”