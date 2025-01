257 maaltijden van solidariteitsactie van zussen: “Afwassen? Onze papa en plusmama kunnen dat veel beter dus we gaan het aan hen overlaten”

Een gruwelijk vroeg uur om wakker te worden, meer dan 50 kilo gehakt dat moest worden klaargemaakt en een recordaantal van 257 maaltijden die in totaal uit de keuken vertrokken. De solidaire eindejaarsactie van die zussen uit Lauwe bracht een glimlach op het gezicht van heel wat mensen. “Als we volgend jaar allemaal één bord extra koken, is er geen honger meer.”

Met de actie, waarbij de zussen koken voor mensen in precaire situaties, waren de dames niet aan hun proefstuk toe. Vorig jaar konden ze zo 120 warme maaltijden bezorgen, een cijfer dat ze dit jaar meer dan verdubbeld hebben. Voor Louise (17), Lotte (15) en Leonie (14) was het een evidentie om hun kookdag te gaan herhalen.

Al van bij het krieken van dag waren ze druk in de weer. “Dat is nu toch geen uur om mensen wakker te maken, vooral niet tijdens de vakantie!” Met een kwinkslag bracht Lotte, op weg naar de bakker, haar zussen aan het lachen. “Die man heeft speciaal voor ons heel wat extra kerststronken gemaakt. Het zou dan ook niet echt tof zijn, mochten we die niet gaan ophalen.”

De bakker was slechts één van de lokale handelaars, die voor oudejaarsavond hun schouders mee onder het project hebben gezet. “We betalen alle ingrediënten met onze spaarcenten, maar deze keer hebben we heel wat aankoopbonnen en ingrediënten gekregen. Vooral bij de winkels in de buurt waren we welkom.”

Met de voorbereidende werken, waren de zussen reeds op 30 december begonnen. “Maar het gros van het koken kan pas vandaag beginnen. We hebben 50 kilogram vlees nodig en dat konden we niet op voorhand halen. Dat moest vers zijn en zo moesten we ook geen extra koelkasten regelen om alles te kunnen stockeren.”

Slagveld

De keuken van hun woning in Lauwe, transformeerde beetje per beetje in een waar culinair slagveld. “We mogen niet teveel treuzelen vandaag, want het is echt wel gigantisch veel werk. En straks komen ook enkele organisaties maaltijden halen. Ze hebben ons gecontacteerd om te vragen of we hen niet konden helpen met de maaltijden dit jaar. Natuurlijk hebben we ja gezegd, maar het is wel een grote hoop om te maken.”

Een van de organisaties waarmee ze anno 2024 samen wisten te werken, was de Wervikse VZW Love in Action. Voorzitster Karin Charlet kwam zelf bijna 50 maaltijden ophalen. “Het is een formidabele actie wat deze dames op poten hebben gezet. Op hun eigen manier zorgen ze zo voor een glimlach op het gezicht van mensen die ze zelf niet eens kennen. Ze brengen warmte en een glimlach tot bij mensen die in de penarie zitten.”

Afwas

In Menen en Wervik kregen de dames de hulp van zowel de VZW als de Welzijnsschakels voor de bedeling van de maaltijden. De rest brachten ze zelf rond. “Of we deze avond zelf gaan feesten? Dat weten we nog niet. Het kan soms laat zijn als we terug thuis zijn, en dan zijn we ook moe. We gaan nog wat van onze chili con carne eten en dan zullen we waarschijnlijk in bed kruipen. Afwassen? Onze papa en plusmama kunnen dat veel beter dus we gaan het aan hen overlaten. Feesten gaan we in de komende dagen doen, wanneer we wat meer uitgerust zijn. We zijn uitgenodigd bij YETI-games in Gullegem, waar we hun escapegames mogen gaan proberen. Met een glaasje in de hand is dat ook feesten he!”

Voor hun actie gebruikten de zussen 30 kilogram rijst, 50 kilogram vlees, 150 conserven met bonen, 40 conserven met mais, 250 eieren en 80 liter tomatensaus.