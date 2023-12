25 vrijwilligers bezorgen alleenstaanden en kwetsbare gezinnen warm kerstfeest in Oudenburg

Zaterdagmiddag 24 december vond in de vernieuwde Arnolduszaal het kerstfeest voor alleenstaanden en kwetsbare gezinnen plaats. 25 vrijwilligers stonden vanaf 11 uur ten dienste van zo’n 100 Oudenburgenaars die volop genoten van wat hen gepresenteerd werd. Na de uitgebreide maaltijd zorgde Marino Punk voor de ambiance.

Inzet vrijwilligers

Voor Jens Balliere, nog maar een goede maand schepen van Welzijn, was dit kerstfeest een geslaagde organisatie. “Het is toch tof dat we deze mensen kunnen samenbrengen in een warme kerstsfeer. Ik ben blij met de opkomst en de inzet van zoveel vrijwilligers. Zelf vier ik kerstavond bij mijn ouders en kerstdag zelf bij de familie van mijn partner Charlotte. En als afsluiter van de kerstdagen gaan we dinsdag naar het toneel van Kaproenken kijken.”

Ook burgemeester Romina Vanhooren was duidelijk in haar nopjes met wat de stad voor de alleenstaanden en kwetsbare gezinnen kon realiseren. In haar welkomstspeech had ze veel woorden van dank voor de vrijwilligers en de lokale handelaars die het initiatief sponsorden. “We zijn blij dit te kunnen organiseren voor zij die met kerst misschien geen groot feest krijgen en zien dat de verbondenheid in onze stad groot is”, aldus Romina Vanhooren. “Op kerstavond hou ik het rustig thuis met mijn gezin. Zo kan ik eens tijd maken voor Pieter en de kinderen, want het zijn heel drukke weken geweest. Kerstdag zelf vieren we met de hele familie bij mijn ouders.”