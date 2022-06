24 uur padellen voor G-fit van Turnkring Vlamertinge

Op vrijdag 17 en zaterdag 18 juni organiseert Kiwanis Young Professionals Ieper een 24 uur padel ten voordele van het G-fit-project van Turnkring Vlamertinge. Het evenement vindt plaats in De Padelver in Elverdinge.

Padel met een BV, pyjamapadel, padel met ontbijt, padel met lunchpakket, initiaties padel, singles-padel: dat alles kun je op 17 en 18 juni beleven in De Padelver in Elverdinge. Kiwanis Young Professionals Ieper organiseert er namelijk er een 24 uur padel. Alle inkomsten gaan naar het G-fit-project van Turnkring Vlamertinge. “Kiwanis Young Professionals Ieper is een serviceclub van jonge mensen die zich vrijwillig inzetten voor sociale doelen gericht op kinderen in de eigen streek”, vertelt Nathalie Mertens, lid van Kiwanis Ieper.

Turntoestel op maat

“Het is puur vrijwilligerswerk, want iedereen heeft daarnaast een vaste job. Ik werk als datawetenschapper in het AZ Delta. Ik doe vrijwilligerswerk, omdat ik daar een voldaan gevoel van krijg. Kinderen die de kansen niet krijgen van thuis uit, proberen wij toch nog een mooie jeugd te geven en daar doe ik het voor.”

Dit keer komt Kiwanis Young Professionals Ieper met een 24 uur padel op de proppen. “We hebben ons vaste evenementen die we organiseren. In het najaar hebben we bijvoorbeeld een After Work Party waar altijd meer dan 500 mensen op aanwezig zijn. In het voorjaar zetten we altijd een heuse Comedy Night op poten. Deze keer zochten we een fris, nieuw idee en zo kwamen we op dit concept uit. Padel is enorm populair.”

Het evenement wordt georganiseerd ten voordele van het G-fit-project van Turnkring Vlamertinge. “De turnkring in Vlamertinge gaat een volledig nieuw gebouw openen, waar ze mensen met een beperking/financiële problemen ook de kans willen geven om te kunnen sporten. We vonden dit een schitterend initiatief en het doel is dat wij een volledig turntoestel op maat sponsoren.”

Kinderanimatie en dj

Een van de zaken die de mensen op 17 en 18 juni kunnen doen is padellen met een BV. Er kan geboden worden op verschillende BV’s. Er is keuze tussen Jens en Lennert uit De Mol, ex-doelman Glenn Verbauwhede, familie-acteur Peter Bulckaen en Steven Spillebeen. “We hebben veel wat BV’s aangesproken en ook via onze sponsor BOPA kwamen we in contact met enkele bekende Vlamingen. Op de website van BOPA kun je reserveren.”

“Afhankelijk van het uur hebben we verschillende formules uitgewerkt. ’s Nachts vindt er bijvoorbeeld een pyjamapadel plaats, ’s morgens is er padel met ontbijt en in de middag staat er padel met lunchpakket op het programma. Tussen 10 en 12 uur voorziet Turnkring Vlamertinge kinderanimatie. Er is ook doorlopend een bar. Daar kunnen de mensen die niet zo sportief zijn, maar wel ons project willen steunen, iets drinken. Ons evenement begint op vrijdagavond met een fuif en daar is een dj aanwezig. Op zaterdag sluiten we af met een heerlijke hamburger met frietjes. Daarna blijft de bar nog open voor een drankje. Eigen padelmateriaal is geen noodzaak. Padelver voorziet materiaal om te gebruiken.”