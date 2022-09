23 paar extra ogen tegen zwerfvuil

In de strijd tegen zwerfvuil en sluikstorten is handhaving een belangrijke pijler. Deze zomer waren in West-Vlaanderen 23 extra handhavers aan de slag om overtreders op heterdaad te betrappen.

Het Vlaamse zwerfvuilcharter wil iets doen aan het groeiend probleem van zwerfvuil en sluikstorten. “Sinds vorig jaar stelt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) aan lokale besturen extra handhavers ter beschikking om overtredingen op dat vlak vast te stellen”, zegt Vlaams Parlementslid Brecht Warnez (CD&V). “Zwerfvuil en sluikstort in de publieke ruimte zijn niet alleen visueel storend, ze zijn ook nefast voor de natuur en onze omgeving. Ook voor landbouwers is dit een probleem, want zwerfvuil kan bijvoorbeeld dodelijk zijn voor koeien. Deze zomer waren in Vlaanderen 83 extra handhavers actief. Onze provincie spant de kroon met 23 handhavers van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM), gevolgd door Antwerpen (18), Limburg (16), Oost-Vlaanderen (16) en Vlaams-Brabant (10). In West-Vlaanderen gingen De Haan, Knokke-Heist, Menen, Meulebeke, Oostende, Oostrozebeke, Roeselare, Veurne, Waregem en Zwevegem op dit aanbod in. Wie door de handhavers betrapt wordt, riskeert een boete tussen de 25 en 120 euro, afhankelijk van de gemeente waar de vaststelling wordt gedaan.”

Overtredingen

Oostende is een van de gemeenten die een beroep doet op de extra handhavers die de OVAM ter beschikking stelt. “We hebben deze zomer een actie gelanceerd waarbij de focus lag op sluikstorten op het strand en de dijk”, legt burgemeester Bart Tommelein (Open VLD) uit. “De actie bestond enerzijds uit sensibiliseren. Dit luik werd verzorgd door de gemeenschapswachten en het beachteam. Zij deelden onder meer afvalzakjes uit. De handhaving gebeurde door agenten van de politie, de gemeentelijke vaststellers en door extra handhavers die via OVAM ter beschikking werden gesteld. In twee maanden tijd werden zo 171 overtredingen geregistreerd, waarvan 118 vaststellingen voor het weggooien van sigarettenpeuken. Vaststellingen op heterdaad zijn niet evident, maar we houden vol. Wie betrapt wordt op sluikstorten in Oostende, vliegt op de bon.”

Statiegeld

“Bestraffen moet, maar dat blijkt vaak een onmogelijke opdracht”, stelt ook Brecht Warnez vast. “Slechts een fractie van de overtreders wordt effectief betrapt. Uit het antwoord van minister Demir op mijn vraag blijkt dat sinds vorig jaar 1.007 overtredingen werden vastgesteld. Dat zijn er minder dan drie per dag. Dat is logisch, want de handhavers kunnen niet overal een oogje in het zeil houden en bovendien gebeurt sluikstorten uiteraard niet als er een controleur op staat te kijken. Met CD&V blijven we daarom voorstander om een systeem van statiegeld in te voeren op blikjes en plastic flesjes zoals dat in andere landen al in gebruik is.” (VV)