23 genomineerden tijdens de ‘Nacht van OnderMener’: “Uitreiking op 18 november”

Onze Menense ondernemers eens op gepaste wijze in de schijnwerpers zetten is nooit een gemakkelijke taak. Maar een 10-koppig comité van enthousiaste mensen uit Menen, Lauwe en Rekkem springen graag voor deze ‘OnderMeners’ in de bres.

Op 18 november wordt de bekroning voor hun inzet tegenover klanten, medewerkers en uiteraard hunzelf feestelijk gevierd tijdens de Nacht van de OnderMener. In de woordspeling OnderMener vinden we klaar en duidelijk het woord Menen terug. “Om deel te nemen, moet men inderdaad een onderneming hebben in Groot-Menen, in hoofdberoep”, zegt voorzitter Martine Fournier.

Heerlijke maaltijd

Deze 3de Nacht van de OnderMener wordt opnieuw het uniek netwerkevenement voor al wie met zijn zaak of bedrijf actief is in Menen, Lauwe of Rekkem. Naast de feestelijke uitreiking met Karl Vannieuwkerke en de heerlijke maaltijd is er ook een live-optreden voorzien en zorgt een professionele dj voor beweging op de dansvloer. Na de zomer heeft de organisatie van de 3de Nacht van de OnderMener een flink pak dossiers ontvangen van zelfstandigen en bedrijven die op zaterdag 18 november wilden meedingen voor de felbegeerde Ster binnen een van de vier categorieën. Business-to-consumer: de bekroning van dé zelfstandige of dé middenstands-onderMener, Business-to-business: waar de spots gericht worden op de bedrijfs-onderMener, één ster voor de startende OnderMener en één nieuwe ster voor creativiteit: hier komt de ondernemer met nieuwe, gekke en verrassende ideeën voor zijn zaak in de aanmerking”, legt Martine uit.

Alle documenten werden voorgelegd aan de onafhankelijke jury die bestond uit drie West-Vlaamse deskundigen met achtergrond in werkgeverskringen en economische stimulering door de overheid. “23 ondernemingen, van kleine zaak tot groot internationaal bedrijf, hebben de selectieronde doorstaan. Uit deze groep geselecteerden worden op zaterdagavond 18 november in het speciaal Sterrendecor van Park Ter Walle per categorie drie genomineerden bekendgemaakt. Het publiek zal luttele momenten nadien ook vernemen welke OnderMener binnen elk van de 4 categorieën dé Ster heeft veroverd”, legt Martine uit.

Prijs

Een origineel beeldje van de internationale kunstenaar Johan Tahon en een bedrijfsfilmpje op maat krijgt de winnaar mee naar huis. “Ik ben trots op het comité, voor het nu al harde werk, en vooral voor hun belangeloze inzet en enthousiasme voor het ondernemen in Menen, Lauwe, Rekkem”, besluit Martine.