224 bezwaarschriften tegen de komst van bedrijventerrein

Zonnebeke – Het buurtcomité overhandigde aan het gemeentebestuur niet minder dan 224 bezwaarschriften tegen de komst van een bedrijventerrein tussen de Ieperstraat en het Boudewijnpark in Zonnebeke

Het geplande terrein is een initiatief van de provincie. De provincie wil bedrijventerreinen op het grondgebied van de gemeenten realiseren indien dit expliciet werd voorgesteld door de schepencolleges van de gemeenten. De weerhouden voorstellen vormen de startnota van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan subregio Ieper. In Zonnebeke kwam onmiddellijk protest van de buurtbewoners die vreesden voor lawaai -, geur – en verkeershinder.

Bijkomende vrees was de kans op overstromingen want in het verleden zijn daar al serieuze overstromingen geweest. De bezwaarschriften werden bezorgd aan burgemeester Dirk Sioen (#team8980) en eerste schepen Ingrid Vandepitte ( #team8980). “ Ik begrijp jullie. We hebben gevraagd de zone bij de autostrade te leggen maar dit lukte niet maar de provincie keurde deze week wel nog de windturbines toe op die plaats,” aldus de burgemeester.

Geen nieuwe woningen

Wat het watergevaar betrof zei de burgemeester dat de aangelegde bufferzone een verbetering was en zowel burgemeester en schepen beweerden dat de aangekondigde nieuwe woningen bij het Boudewijnpark er niet zouden komen. “ We zijn niet tegen industrie maar dan wel op de juiste plaats. We gaan ons maar gelukkig voelen als het bedrijventerrein er zeker niet komt. We hebben een mooie gemeente maak ze niet kapot,” klonk het emotioneel maar ook kordaat bij de buurtbewoners. Burgemeester en schepen beloofden een inspanning te doen om een eventueel terrein dicht bij de autostrade te leggen maar lieten ook doorschemeren dat het terrein er wellicht niet komt en dat ze de bezwaren zouden bekijken en er rekening mee te houden. Het buurtcomité vroeg de bezwaren te lezen en niet in de onderste schuif van het bureau te laten liggen.

Oppositiepartij N-VA, die buurtbewoners steunt, zegt dat het schepencollege zijn hoedje naar de wind hangt. “ Jarenlang bevestigt het voltallig schepencollege dat ze de voorkeur heeft om daar een bedrijventerrein aan te leggen. Ze organiseert zelfs een infomarkt hierover. Na massaal protest vindt ze die locatie plots geen goed idee meer. Dat is op zich mooi, maar hebben ze dan jarenlang niet nagedacht over de voor- en nadelen om daar een dergelijk terrein aan te leggen? Het antwoord is duidelijk, neen. Want als een dief in de nacht werd na het protest plots een nieuwe brief in de brievenbus van de omwonenden bezorgd, met een nieuw voorstel van een industrieterrein, een beetje verder. Met stift getekend. Maandag heeft de N-VA-fractie een agendapunt laten toevoegen op de gemeenteraad. Als het de schepenen menens is dat ze tegen dit bedrijventerrein zijn, dan vragen we dat de gemeente zelf bezwaar indient bij de provincie, en dit bij voorkeur door een advocaat,” aldus Koen Dscheemaeker (NVZ)