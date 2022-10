221 Oekraïense vluchtelingen verblijven in Roeselare

Momenteel verblijven er 221 Oekraïense vluchtelingen in de stad. Sinds maart verlieten er inmiddels al 38 Oekraïeners terug Roeselare.

Eddy Demeersseman (Groen) polste donderdagavond tijdens de bijzondere gemeenteraadscommissie naar een stand van zaken rond de opvang van Oekraïense vluchtelingen in Roeselare. “In Roeselare verblijven er momenteel 221 Oekraïeners. Eenentachtig van hen verblijven in collectiviteiten. Voor hen is er opvang in de conciërgewoning van het Spillebad, in het voormalige gebouw van AZ Delta in de wijk Schiervelde of in het Molenhuis”, aldus Irene Sercu, stafmedewerker directie Mens.

Nog 17 Oekraïeners verblijven momenteel bij een gastgezin, 115 huizen in een privéwoning. “Maar er zijn ook nog niet gekende vluchtelingen”, voegt Sercu toe. Sinds maart zijn er ook 38 Oekraïeners vertrokken uit de stad, ofwel terug naar hun thuisland ofwel naar een andere gemeente.