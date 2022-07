21ste editie Dwars door de Polders en het Houtland: “In teken van molenroute en SPOOR kunstfestival”

Wandelclub De Kasseistappers uit Eernegem en Wielercomité Moere slaan ook dit jaar opnieuw de handen in elkaar en organiseren op zondag 7 augustus een gezamenlijke wandel- en fietstocht in nauwe samenwerking met de cultuurdienst van Gistel en die van Ichtegem.

“In deze editie van deze recreatieve wandel- en fietsdag krijgen de deelnemers een zwerftocht doorheen de polders, het houtland en een aantal privédomeinen”, weet Noël Cordier van Wielercomité Moere. “De fietstocht staat in het teken van de molenroute en het SPOOR kunstfestival Ichtegem 2022 en de natuurliefhebbers komen aan hun trekken met de fietsroute Groene 62 en de Bourgognepolder. Verder worden een tiental werken door evenveel kunstenaars tentoongesteld langs de Groene 62.”

Irénée Duriez

“Er zijn veel bezienswaardigheden. Zo heb je expositiehal, museum en beeldentuin van de bekende Irénée Duriez, het open atelier en beeldentuin Dirk Santens, de kerk van Eernegem met een expositie van Zahna Vansteelandt en Leen Clybouw, het open atelier en de beeldentuin van Mia Moreaux, de beelden aan de Moerdijk van kunstenaar Lieven Debrabandere en er is ook het onlangs compleet vernieuwde recreatiedomein de Stationsput. Wandelaars passeren ook het beeld van Mutse van de hand van kunstenares Marine Labeke, dat de wandelclub De Kasseistappers gekozen hebben als logo. Eernegem is van oudsher een dorp van kasseileggers geweest. Nu nog herinnert het beeld van Mutse, een bijna legendarisch figuur uit die wereld, op het Kasseileggersplein in Eernegem aan dit verleden. Voor de molenroute kan men terecht in de Hovaeremolen in Koekelare, de Witte Molen in Roksem, de Meerlaanmolen en de Oostmolen (inclusief Molenmuseum) in Gistel. De aanwezige molenaars of gidsen geven er tekst en uitleg. Je kan zelfs meel kopen bij de Oostmolen Gistel.”

Melo Dance Band

Wandelaars betalen 1,50 euro of 3 euro afhankelijk of ze lid zijn van een wandelclub of niet. Fietsers betalen 2 euro, fietskaart en verzekering inbegrepen. Wandelaars kunnen inschrijven tussen 7 en 15 uur. De vrije start voor de fietsers vindt plaats tussen 9 en 15 uur in het ontmoetingscentrum, Molenstraat 30 in Moere en de start voor de wandelaars vindt plaats in het sportcomplex De Klokkenput, Bruggestraat 104a in Eernegem. Vanaf 14 uur is er ook animatie van de Melo Dance Band aan de Hovaeremolen.